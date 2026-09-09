Atlas/Intel divulga primeira pesquisa de intenção de voto para Pernambuco nesta quinta-feira (10)

Governadora Raquel Lyra (PSD) e ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) (Foto: Maurício Ferry/DP Foto e Karol Rodrigues/DP Foto)

O Instituto Atlas/Intel divulga, nesta quinta-feira (10), uma pesquisa sobre a disputa pelo governo de Pernambuco. É o primeiro levantamento da empresa sobre a eleição estadual.

Além da corrida pelo Palácio do Campo das Princesas, que tem sido protagonizada pela governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB), o levantamento avaliará a disputa pelo Senado e o cenário dos presidenciáveis no estado.

A pesquisa foi registrada e encomendada pela própria empresa, segundo o painel de consulta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento contará com as respostas de 1.800 eleitores, entrevistados entre os dias 4 e 9 de setembro, por meio de um questionário eletrônico.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo PE-06464/2026.

A Atlas chegou a registrar uma pesquisa prevista para ser divulgada no fim de agosto, mas suspendeu o estudo.

Quaest

A Quaest publicou uma pesquisa encomendada pela Globo nesta terça-feira (8). O levantamento apontou 43% das intenções de voto no primeiro turno para Raquel, enquanto João apareceu com 37%.

No mesmo cenário, Ivan Moraes (PSOL) soma 1%, enquanto Camila Falcão (UP) e Renan Hallais (Missão) têm 0% cada. Indecisos configuram 12%, e brancos, nulos ou pessoas que afirmam que não irão votar, 6%.

Foram ouvidos 1.302 eleitores entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número de identificação “PE-00285/2026”.

