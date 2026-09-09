Diario de Pernambuco participa de debate com candidatos ao Senado nesta quinta (10)

Encontro reunirá seis candidatos a uma das duas vagas em disputa por Pernambuco e terá transmissão ao vivo a partir das 20h55

Encontro será realizado a partir das 20h55, no Centro de Convenções do Senac Caruaru, no Agreste (Fotos: Karol Rodrigues, Rafael Vieira e Weslly Gomes/DP Foto)

A pouco mais de três semanas do primeiro turno das Eleições 2026, seis candidatos ao Senado por Pernambuco estarão frente a frente, nesta quinta-feira (10), em debate promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova Nordeste.

O encontro será realizado a partir das 20h55, no Centro de Convenções do Senac Caruaru, no Agreste, e integra a cobertura especial das eleições feita pelos três veículos. A transmissão será ao vivo e poderá ser acompanhada também pelos canais do Diario de Pernambuco, ampliando o acesso dos eleitores ao confronto de propostas entre os postulantes.

Confirmaram presença Eduardo da Fonte (PP), Humberto Costa (PT), Marília Arraes (PDT), Mendonça Filho (PL), Paulo Rubem Santiago (Rede) e Túlio Gadêlha (PSD). Foram convidados para o debate os candidatos cujos partidos atendem ao critério de representação mínima no Congresso Nacional.

A eleição deste ano definirá dois representantes de Pernambuco no Senado Federal. Por isso, o eleitor poderá escolher dois candidatos na votação de 4 de outubro. Os eleitos terão mandato de oito anos, entre 2027 e 2035.

O debate terá formato voltado à discussão direta entre os candidatos, permitindo o confronto de propostas e posicionamentos sobre temas de interesse de Pernambuco e do País.

Como acompanhar

O debate começa às 20h55 desta quinta-feira (10). Além da transmissão pelos canais do Diario de Pernambuco, o público poderá acompanhar o encontro pela Rádio Cultura do Nordeste, na frequência FM 96,5, pela TV Nova Nordeste e pelos canais dos veículos parceiros no YouTube.

Um pool de emissoras de rádio também retransmitirá o programa, levando o debate realizado em Caruaru a ouvintes de outras regiões de Pernambuco.

