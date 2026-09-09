Em Salgueiro, Raquel Lyra aposta em parceria com Lula e pede empenho da militância

Na ocasião, Raquel Lyra destacou a articulação com o governo federal como impulsionadora para o desenvolvimento do estado

Caminhada em Salgueiro (Yacy Ribeiro)

Durante caminhada em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, na noite da última terça-feira (8), a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), apostou na parceria institucional com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, a gestora estadual destacou a articulação com o governo federal como impulsionadora para o desenvolvimento do estado e que o alinhamento tem garantido investimentos de impacto social na região.

"Foi o tempo de arrumar a casa, arrumar os projetos. E é ir ao presidente Lula e pedir apoio dele pra trazer projeto pra cá, garantir investimento de verdade acontecendo na vida de quem mais precisa. Todo mundo se juntando", disse.

Na ocasião, a candidata da coligação Pernambuco de Coração também pediu empenho da militância nestes 24 dias antes das eleições, no dia 4 de outubro, convocando o eleitorado a manter a mobilização nas ruas. "Agora, o mais importante, minha gente, o pacto. Não saiam da rua até cinco da tarde do dia quatro de outubro, quando a gente vai arrancar a vitória na mão. E é com a força do povo, com quem acredita que vale a pena fazer as coisas do jeito certo e que o trabalho que começou não vai parar".

Ao projetar o futuro, Raquel Lyra foi otimista, prometendo a continuidade das ações da gestão ao lado de Priscila Krause (PSD). "O que vem pela frente são os melhores quatro anos da história de Pernambuco, e eu estou pronta pra liderar Pernambuco pelos melhores anos da sua história."

Agenda

Nesta quarta-feira (9), Raquel concentra a agenda de campanha no Sertão do estado. Às 16h30, ela participa de uma caminhada em Afogados da Ingazeira, com concentração em frente ao Estádio Municipal Valdemar Viana de Araújo - Vianão. À noite, na cidade de Tabira, a candidata também participa de caminhada, cuja a concentração está prevista às 19h no Posto do Trevo.

Pesquisa

O Instituto Quaest divulgou, na última terça-feira (8), uma nova pesquisa com as intenções de voto para o governo de Pernambuco. No levantamento, a governadora Raquel Lyra (PSD) aparece com 43% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o candidato João Campos (PSB) aparece com 37%. A pesquisa traz o cenário do pleito no estado após a circulação de cartazes apócrifos.

O novo levantamento aponta queda de 1% de Raquel em relação ao último índice (44%), divulgado no dia 25 de agosto, enquanto João subiu um ponto percentual. As próximas pesquisas são a Atlas/Intel, prevista para a quinta-feira (10), e Datafolha, cuja data de divulgação é 11 de agosto.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos seguintes institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.