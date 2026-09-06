"Mainha trabalha que só a gota", diz Raquel ao rebater promessas de adversários durante ato no Cabo

Candidatos que integram o palanque da governadora estavam presentes, como os postulantes ao Senado Tulio Gadelha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP)

"Arrumamos a casa, fizemos a concessão dos serviços da Compesa, e agora tem dinheiro para poder fazer a obra e garantir que todo morador do Cabo de Santo Agostinho tenha direito a água na torneira todo dia", disse Raquel durante agenda neste domingo (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) recorreu às entregas da gestão para rebater as promessas dos adversários e pedir votos, neste domingo (6), durante ato de campanha no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. Em discurso marcado pelo uso da expressão “mainha”, adotada pela candidata na campanha, Raquel afirmou que prefere prometer pouco e apresentar realizações do governo.

“Tem gente que chega aqui prometendo para frente o que não fez para trás. Deixa mainha trabalhar”, disparou a governadora, sem citar nominalmente os adversários. Na sequência, reforçou: “Você sabe que o papo com mainha é reto. Mainha promete, mainha cumpre. Aliás, mainha gosta de prometer muito pouco, mas mainha trabalha que só a gota”.

A agenda reuniu candidatos que integram o palanque da governadora, entre eles os postulantes ao Senado Tulio Gadelha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), além de candidatos proporcionais.

Durante o discurso, Raquel concentrou parte das falas em ações e projetos voltados ao Cabo de Santo Agostinho. Citou intervenções na PE-28, que dá acesso a Gaibu, obras na PE-60 e a elaboração do projeto para duplicação da rodovia. “Vem aí a duplicação da PE-60. Já mandei fazer o projeto. Tem batalhão novo. Tem mais segurança”, afirmou.

Novo concurso para segurança

Raquel também aproveitou o ato para antecipar que o Governo de Pernambuco deve publicar ainda neste mês um novo edital para contratação de 3,9 mil agentes de segurança pública.

Segundo a governadora, mais de 8 mil profissionais já foram contratados durante sua gestão. “É este mês, vai soltar esses dias para mais 3.900 agentes de segurança. É mais polícia na rua”, declarou.

A candidata voltou a classificar o atual momento como “o melhor ano da história na segurança”, ao defender os resultados de sua administração no setor.

A governadora também fez referência às pesquisas de opinião. Sem mencionar um levantamento específico, disse que “de cada dez pernambucanos, sete aprovam o governo de Mainha”. “Vocês sabem que a gente se baliza por pesquisa, mas a gente não passa o tempo inteiro falando delas”, acrescentou.

Água e Compesa

O abastecimento de água também entrou no discurso. Raquel associou a promessa de ampliar o acesso à água no Cabo à concessão parcial dos serviços da Compesa, realizada pelo governo estadual.

“Armamos a casa, fizemos a concessão dos serviços da Compesa, e agora tem dinheiro para poder fazer a obra e garantir que todo morador do Cabo de Santo Agostinho tenha direito a água na torneira todo dia”, disse.

A candidata procurou apresentar a medida como uma ação já em andamento, em nova contraposição às promessas feitas durante a campanha. “Isso já está caminhando. Não é promessa para o futuro, é para agora”.