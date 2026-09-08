Justiça manda Mendonça Filho retirar vídeo em que associa candidatura a Raquel Lyra

Na decisão, o desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira determinou que o conteúdo seja retirado, em um prazo de 24 horas, da rádio, televisão e internet

Mendonça Filho (PL) (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) solicitou, na última segunda-feira (7), que o deputado federal e candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) retirasse a propaganda eleitoral em que ele associa a candidatura à governadora Raquel Lyra (PSD). Na decisão, o desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira determinou que o conteúdo seja retirado, em um prazo de 24 horas, da rádio, televisão e internet.

Além disso, o tribunal determinou que o candidato do PL retire um vídeo publicado no Instagram. Em caso de descumprimento, a multa é de R$ 20 mil para cada divulgação. A decisão veio após pedido dos candidatos à Casa Alta, Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), que compõem a chapa majoritária de Raquel Lyra.

No material contestado, Mendonça Filho afirma, com imagens ao lado da governadora, que deseja ser senador para "ajudar Raquel". No entendimento do desembargador, o conteúdo cria estados artificiais ou divulgação de vínculos eleitorais inverídicos, como está previsto na Resolução n.º 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A ação

Na última segunda-feira (7), os candidatos ao Senado pela coligação Pernambuco de Coração, da candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), enviaram uma representação ao TRE-PE o solicitando a retirada de propaganda de Mendonça Filho.

O pedido de tutela provisória de urgência solicitava que a propaganda fosse retirada do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão no prazo de 24 horas, sob a justificativa de que o conteúdo poderia induzir o eleitorado a erro com relação à composição das coligações registradas.

Ademais, a ação solicitava que o candidato e o Partido Liberal fossem proibidos de veicular novas peças que estabelecessem vínculo político entre as duas candidaturas.

O que diz Mendonça Filho

Por meio da assessoria, o candidato afirmou que a ação para tirar Raquel Lyra de seu guia eleitoral é desespero de quem queria ser candidato a senador de João Campos. “Não será o desespero de quem até bem pouco tempo estava apoiando João Campos que vai mudar a minha história de amizade e trabalho com Raquel, pelo Agreste e por Pernambuco”, declarou, reafirmando que continuará apoiando a governadora.

O parlamentar também ressaltou que a representação junto ao TRE-PE "incomoda" por ele apresentar uma "campanha limpa, bem posicionada e que será vitoriosa". “Onde estavam essas pessoas nos momentos mais difíceis vividos por Raquel Lyra? Eu estava ao seu lado e vou continuar no mesmo lugar”, salientou.