Em agenda no Sertão, Raquel Lyra visita obras de adutora

Governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) vistoriou obra da adutora que será implantada a partir da Barragem de Campos, na cidade de Sertânia, no Sertão

Governadora Raquel Lyra (PSD) em agenda em Sertânia, no Sertão (Foto: Janaína Pepeu)

Em agenda no Sertão, a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), visitou, nesta terça-feira (8), a obra de uma adutora na cidade de Sertânia. Segundo a gestão estadual, o serviço irá tirar o município do rodízio de abastecimento de água.

Raquel vistoriou a obra na Transposição do Rio São Francisco. “Estamos aqui na Transposição do Rio São Francisco e essa água não atende Sertânia. Então estamos fazendo uma adutora; vai ter um sistema de bombeamento para abastecer Sertânia. São nove quilômetros de tubulação e R$ 16 milhões de investimento”, disse.

Ela também visitou a construção de uma creche e destacou os projetos viários em Sertânia. A creche terá 10 salas, que devem atender a 324 crianças, enquanto cinco vias passam por pavimentação. Os investimentos são de R$ 5,7 milhões e R$ 3,8 milhões, diz a gestão estadual.

A chefe do executivo estadual esteve acompanhada dos deputados federais e seus candidatos ao Senado, Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), e da prefeita do município, Pollyanna Abreu. Além deles, também estiveram presentes o deputado estadual e candidato à reeleição, Kaio Maniçoba, e o ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe e candidato a deputado estadual, Fábio Aragão.