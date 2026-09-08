João Campos promete construir centro para tratamento de câncer no Sertão pernambucano

João Campos em encontro com pacientes em tratamento de câncer em Serra Talhada (Foto: Edson Holanda)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) participou, nesta terça-feira (8), de um encontro com pacientes em tratamento de câncer em Serra Talhada, no Sertão do estado. Na ocasião, o socialista prometeu construir um novo equipamento de saúde para ampliar o atendimento na região. De acordo com a proposta, o Hospital Eduardo Campos (HEC) será ampliado para receber o Centro de Diagnóstico e Tratamento de Câncer do Sertão a partir de 2027.

“Além dos dois hospitais, tanto no Sertão do Araripe como em Petrolina que a gente vai construir, associado ao Hospital Eduardo Campos aqui em Serra, que vai ser expandido para tratamento oncológico e fazendo também no Agreste, lá em Caruaru, a gente vai conseguir descentralizar o tratamento de câncer, o que é muito importante”, afirmou.

Durante o encontro, as pacientes relataram que fazem o tratamento oncológico no Recife e precisam se deslocar diversas vezes por um trajeto de cerca de sete horas de viagem. “Todas precisam fazer várias sessões de quimioterapia e precisam ir muitas vezes ao Recife. São mais de sete horas de ônibus. Se o tratamento estiver disponível em Serra Talhada, elas poderão fazer na própria cidade, perto de suas famílias. É isso que a gente quer garantir”, apontou João.

O investimento na saúde vem sendo a principal bandeira de campanha levantada pelo líder da Frente Popular de Pernambuco. Além do centro oncológico, o plano de governo envolve a construção de quatro hospitais com unidades no Vale do São Francisco, em Petrolina, no Sertão do Araripe, o Hospital da Criança do Agreste e o Hospital Geral Metropolitano, que pretende ser o maior equipamento público de saúde do Nordeste, com 900 leitos e mais de cinco mil profissionais.

Festa de Nossa Senhora da Penha

Ainda em Serra Talhada, a agenda de João Campos nesta terça também contou com uma passagem pela 236ª Festa de Nossa Senhora da Penha. O ex-prefeito do Recife participou da procissão de encerramento do evento, ao lado do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos) e da prefeita do município Márcia Conrado (PT).

“Tenho um carinho muito especial por Nossa Senhora porque, desde muito cedo, aprendi com minha família a importância da fé. Minha mãe e meu pai sempre tiveram uma relação muito especial. No Recife, a gente tem as festas de Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Conceição. Foi convivendo com essas tradições que aprendi, desde cedo, a importância de agradecer a Deus e pedir a proteção de Nossa Senhora”, disse.

