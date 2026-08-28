João Campos reforça promessa de 4 novos hospitais em guia eleitoral com participação de Lula

Propaganda do candidato do PSB destaca ações feitas por João Campos na gestão do Recife e destaca parceria com o presidente Lula

Lula aparece ao lado de João Campos em guia eleitoral para o Governo de Pernambuco (Foto: Divulgação)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) estreou, nesta sexta-feira (28), o guia eleitoral na televisão com uma mensagem de exaltação ao desenvolvimento do Estado e participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao lado do petista, o candidato prometeu realizar o que classificou como o “maior ciclo de obras da história” de Pernambuco, com destaque para a construção de quatro novos hospitais.

Na peça, a campanha apresenta João Campos como herdeiro de um legado político associado a nomes como Miguel Arraes e Eduardo Campos. O guia resgata realizações atribuídas à gestão de João à frente da Prefeitura do Recife, como a ampliação de vagas em creches, obras nos morros, a construção do Hospital da Criança e a expansão da atenção básica em saúde.

O vídeo também procura estabelecer uma conexão entre a trajetória de João na capital e a disputa pelo Governo de Pernambuco. A campanha afirma que o Estado tem “pressa de voltar a liderar” e apresenta a união entre João e Lula como caminho para um novo ciclo de investimentos.

Em seguida, João aparece ao lado do presidente e fala sobre a construção de quatro unidades hospitalares. Segundo o candidato, os equipamentos serão o Hospital do Vale do São Francisco, em Petrolina; um hospital no Sertão do Araripe; o Hospital da Criança do Agreste; e o Hospital Geral Metropolitano.

“Junto com o presidente Lula, nós vamos construir quatro novos hospitais em Pernambuco”, afirma João.

A maior promessa é o Hospital Geral Metropolitano, que, segundo o candidato, será “o maior hospital público do Nordeste brasileiro”. João afirma que a unidade terá mais de 900 leitos e contará com mais de 5 mil profissionais.

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No encerramento, o presidente Lula aparece pedindo diretamente o voto dos pernambucanos para o candidato do PSB. “Peço seu voto para o companheiro João Campos para ser governador de Pernambuco. Vamos juntos!”, declara Lula.

Ao final, João retoma o discurso de campanha e afirma que pretende combinar investimentos em infraestrutura e saúde com ações de cuidado à população.