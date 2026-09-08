Raquel Lyra e João Campos dividem presença em eventos em Serra Talhada durante campanha

Em agendas distintas, candidatos ao Governo de Pernambuco participam nesta terça-feira (8) de compromissos ligados à Festa de Nossa Senhora da Penha, em Serra Talhada

Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) cumprem agenda (Fotos: Yacy Ribeiro e Marlon Diego)

Durante a campanha eleitoral pelo Governo de Pernambuco, os candidatos João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) estarão nesta terça-feira (8) em Serra Talhada, no Sertão do Estado, para compromissos relacionados à 236ª Festa de Nossa Senhora da Penha.

Os dois candidatos terão agendas distintas na cidade, mas participarão da programação da tradicional celebração religiosa no mesmo dia. A presença ocorre a três dias da divulgação de uma nova pesquisa Datafolha sobre a disputa pelo Palácio do Campo das Princesas.

Raquel Lyra participa, às 16h30, da Procissão de Nossa Senhora da Penha e o compromisso está marcado para a Praça Barão do Pajeú, no bairro Nossa Senhora da Penha. Mais tarde, às 20h, a governadora segue para Salgueiro, onde realiza uma caminhada de campanha. A concentração será na Academia das Cidades, na Rua Getúlio Vargas, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

João Campos, por sua vez, inicia a agenda em Serra Talhada às 11h, com um encontro com um grupo de pacientes oncológicos. Às 15h45, o candidato participa da 236ª Festa de Nossa Senhora da Penha, na Praça Dr. Sérgio Magalhães, também no bairro Nossa Senhora da Penha.

Depois do compromisso em Serra Talhada, João segue para São José do Belmonte. Às 18h40, participa do “Arrastão da vitória”, com concentração no Estádio Municipal O Carvalhão, na Avenida Euclides de Carvalho.

Festa de Nossa Senhora da Penha

A 236ª Festa de Nossa Senhora da Penha é uma das principais celebrações religiosas de Serra Talhada. A programação teve início em 29 de agosto e termina nesta terça-feira (8).

O encerramento ocorre na data dedicada à Natividade da Bem-Aventurada Virgem da Penha. A programação inclui celebração pela manhã, concentração para a procissão do andor às 16h e Solene Celebração Eucarística às 18h30.

Apesar de os dois candidatos estarem na programação da festa no mesmo dia, as agendas divulgadas pelas campanhas não indicam que os dois candidatos estarão no mesmo evento.

Nova pesquisa Datafolha

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A presença dos dois candidatos no Sertão ocorre poucos dias antes da divulgação de uma nova pesquisa Datafolha sobre a corrida pelo Governo de Pernambuco. O levantamento será divulgado na sexta-feira (11), em meio da intensificação da disputa eleitoral e à troca de acusações entre as campanhas, que têm envolvido denúncias sobre um suposto “gabinete do ódio”.

Na pesquisa Datafolha divulgada em 21 de agosto, Raquel Lyra aparecia na liderança do primeiro turno, com 47% das intenções de voto, enquanto João Campos tinha 40%. O ex-vereador do Recife Ivan Moraes (PSOL) registrava 1%.

No levantamento anterior, divulgado em julho, Raquel tinha 48% e João, 42%. Os números indicavam empate técnico, considerando a margem de erro da pesquisa.

Para a nova rodada, o Datafolha prevê 1.204 entrevistas realizadas em pontos de fluxo em Pernambuco. O levantamento será feito com eleitores a partir dos 16 anos, incluindo diferentes faixas etárias e regiões do Estado, além do Recife e da Região Metropolitana.

