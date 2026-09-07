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ELEIÇÕES 2026

Humberto Costa fala sobre Lula em Pernambuco: "Negociação da data está a cargo de João"

O presidente gravou vídeos com a chapa majoritária da Frente Popular, mas ainda não visitou Pernambuco nestas eleições

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/09/2026 às 14:16

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Humberto Costa na 32ª edição do Grito dos Excluídos/Weslly Gomes/DP Foto

Humberto Costa na 32ª edição do Grito dos Excluídos (Weslly Gomes/DP Foto)

Presente na 32ª edição do Grito dos Excluídos, no Centro do Recife, nesta segunda-feira (7), o senador Humberto Costa (PT), candidato à reeleição, falou sobre uma possível vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao estado.

 
 
 
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"Ele já nos disse, quando estivemos da última vez com ele, que quer vir e que estaria preparando uma data, mas a negociação dessa data está a cargo do nosso candidato ao governo, João Campos", explicou Humberto.

Veja também:

O presidente gravou vídeos com a chapa majoritária da Frente Popular, mas ainda não visitou Pernambuco nestas eleições.

Humberto Costa , João Campos , Lula
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