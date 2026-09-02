Humberto Costa diz que apoiará impeachment de ministros do STF se houver crime comprovado

O senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT) afirmou que "ninguém da esquerda passa pano para ninguém" e disse, nesta quarta-feira (2), que votará a favor do impeachment de ministros do STF que tenham irregularidades comprovadas

Senador Humberto Costa (PT) (Foto: Crysli Viana/Acervo DP)

O senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT) afirma que votará pelo impeachment de ministros do STF que tenham, comprovadamente, cometido crimes. A declaração foi dada nesta quarta-feira (2), durante debate promovido pelo portal G1.

Humberto Costa se referiu às repercussões das mensagens atribuídas a conversas entre o ministro do STF Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso pelo escândalo do Banco Master. As informações constam em relatórios da Polícia Federal (PF) e foram veiculadas nesta terça-feira (1°).

“Ninguém da esquerda passa pano para ninguém. Temos acompanhado essas denúncias graves que já têm surgido há algum tempo, envolvendo diversos integrantes do STF. Se num processo legal se comprovar que essas pessoas quebraram o decoro do magistrado e cometeram crimes, podem contar com meu voto. Esse dedo votará pelo impeachment”, comentou o candidato.

Ele também alegou que a “banalização” do mecanismo do STF por “disputas políticas” não coopera com a independência e autonomia dos poderes.

Companheira de chapa da Frente Popular, a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) apoiou a afirmação de Humberto. Na concepção da pedetista, situações devam ser avaliados “caso a caso”.

“Não se pode polemizar essa questão de ser a favor ou contra o impeachment. Se o devido processo legal for instaurado e forem comprovadas as irregularidades, claro que vamos ser a favor de que esse ministro seja cassado, até porque não foi só Alexandre de Moraes que foi acusado. André Mendonça, que é terrivelmente bolsonarista, está acusado de receber um terno de Vocaro. Tudo tem que ser avaliado com cuidado”, acrescentou.

Ao citar o ministro André Mendonça, do STF, Marília fez referência a mensagens e áudios extraídos do celular de Vorcaro, que mostram que eles se reuniram reservadamente em março de 2025, em São Paulo.