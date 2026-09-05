Em giro no Agreste, Raquel Lyra visita Feira de Caruaru: "Estamos melhorando os espaços"

Raquel Lyra em Caruaru (Janaína Pepeu )

A governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, visitou, na manhã deste sábado (5), a Feira de Caruaru, no Parque 18 de Maio. Na ocasião, conversou com feirantes, comerciantes e consumidores e falou de investimentos no município em que foi prefeita por dois mandatos.

“Estamos melhorando os espaços aqui no Parque 18 de Maio para dar mais dignidade a quem comercializa os seus produtos e a quem vem comprar. Também estamos ajeitando as estradas, a exemplo da duplicação da PE-95, para que as pessoas possam vir para Caruaru com tranquilidade e segurança”, disse Raquel.

Neste sábado (5), Raquel também participou de caminhada em Garanhuns, ao lado da sua vice na chapa, Priscila Krause (PSD), e dos deputados federais e candidatos ao Senado, Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP). À tarde, a governadora segue para Quipapá, onde tem agenda com concentração na Escola Tancredo de Almeida Neves.

A candidata retorna ao Agreste no fim da tarde. Às 18h, participa de uma caminhada em Feira Nova, com concentração na PE-50. Uma hora depois, às 19h, Raquel encerra a programação com outra caminhada, desta vez no Centro de Limoeiro.