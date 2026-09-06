Pesquisa Datafolha para governo de Pernambuco e Senado será divulgada nesta sexta (11)

Levantamento atualiza intenções de voto após escalada de acusações entre as campanhas de Raquel Lyra (PSD-PE) e João Campos (PSB-PE)

Governadora Raquel Lyra (PSD) e candidatos ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL) (Foto: Fotos: Karol Rodrigues/DP; Karol Rodrigues/DP; Ingrid Veloso/Campanha Ivan Moraes)

O Datafolha divulga, nesta sexta-feira (11), mais uma pesquisa de intenções de voto para o governo de Pernambuco e para o Senado Federal. O levantamento, encomendado pela Folha da Manhã e TV Globo, neste sábado (5), é realizado após a escalada de acusações entre as campanhas, com um suposto "gabinete do ódio" no centro das discussões.

Na última pesquisa Datafolha disponível, divulgada no último dia 21 de agosto, a governadora Raquel Lyra (PSD-PE) continuava liderando no primeiro turno, com 47% das intenções de voto ante os 40% de João Campos (PSB-PE), seu principal adversário. O ex-vereador do Recife, Ivan Moraes (PSOL-PE) aparecia com 1%. Em julho, o instituto apontava empate técnico: Raquel marcava 48% e João, 42%.

Enquanto os candidatos ao Senado ocupavam, no último levantamento, o seguinte ranking: os petistas Marília Arraes e Humberto Costa à frente, com 15% e 14% das intenções de voto, seguidos por Mendonça Filho (PL-PE), com 12%, e Eduardo da Fonte (PP-PE), com 11%. No cenário estimulado, Túlio Gadêlha (PSD-PE) contabilizava 5% das intenções.

Para a próxima pesquisa, a amostragem prevista pelo Datafolha é de 1.204 entrevistas em pontos de fluxo ao longo do estado, a partir de um questionário estruturado, para eleitores entre 16 anos e mais de 60. Além do Recife e Região Metropolitana, outros municípios pernambucanos deverão ser sorteados para compor a medição. O número exato não foi informado.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e somente após os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.