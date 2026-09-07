Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 41% no segundo turno

No último levantamento, divulgado no dia 21 de agosto, Lula alcançava 42%, e Flávio Bolsonaro, 41%, e já estavam tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Os candidatos à Presidência Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Jefferson Rudy/Agência Senado)

Uma pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta segunda-feira (7) mostra as intenções de voto na disputa pela Presidência da República. No segundo turno, o presidente Lula (PT), candidato à reeleição, tem 41% e está numericamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL), que também alcançou 41%.

O levantamento foi encomendado pela Globo.

No último levantamento, divulgado no dia 21 de agosto, Lula alcançava 42%, e Flávio Bolsonaro, 41%, e já estavam tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 03 de setembro a 06 de setembro. O registro no TSE é BR-01720/2026. O nível de confiança é de 95%

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos seguintes institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.