Valdemar Costa Neto: com Flávio eleito, Bolsonaro estará com a gente no dia seguinte
Em manifestação de 7 de Setembro, presidente do partido afirma que eleição de Flávio é a única saída para livrar o ex-presidente da prisão
Publicado: 07/09/2026 às 18:35
Valdemar da Costa Neto é o presidente do PL (Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta segunda-feira, 7, que uma eventual eleição de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência deve implicar na libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente inelegível e em prisão domiciliar.
"Nós precisamos do Flávio na presidência para pôr ordem nesse País. Quero dizer para vocês que só tem um jeito. O Jair Bolsonaro vai ficar preso mais 10 anos se o Flávio não for eleito. O Flávio eleito, Bolsonaro estará com a gente no dia seguinte", frisou, durante ato de campanha do 7 de Setembro na Avenida Paulista, em São Paulo.
Logo após a declaração, Valdemar puxou o coro "Volta Bolsonaro" e foi repetido pelos apoiadores presentes no local. O presidente do PL voltou a repetir que Flávio foi escolhido porque "é o melhor".
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