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7 de Setembro no Recife tem 'cavalinhos', camisas e bonés de Lula e Flávio

Comerciante Jéssica Muniz viu no desfile de 7 de Setembro no Recife uma oportunidade lucrativa

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/09/2026 às 11:36

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Venda de produtos de Lula e Flávio Bolsonaro/Karol Rodrigues/DP Foto

Venda de produtos de Lula e Flávio Bolsonaro (Karol Rodrigues/DP Foto)

A comerciante Jéssica Muniz viu no desfile de 7 de Setembro no Recife uma oportunidade lucrativa: a venda de produtos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência.

Bandeiras, bonés e até os 'cavalinhos' do Fantástico, estampando vermelho ou verde e amarelo, chamaram a atenção no canteiro da Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade.

"A gente vem todos os anos. Temos uma loja que trabalha com variedades e sempre estamos expondo nossos produtos aqui, é um público que agrega sempre", disse a vendedora.

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7 de Setembro , Flávio Bolsonaro , Lula
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