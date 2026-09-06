João Campos participa da Romaria de Frei Damião durante agenda no Agreste

Candidato do PSB caminhou até o Cruzeiro de Frei Damião, em São Joaquim do Monte, ao lado de aliados

Ao lado de familiares e aliados políticos, João percorreu ruas do município até o Cruzeiro de Frei Damião, ponto de peregrinação dedicado ao religioso (Foto: Marlon Diego)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) participou, neste domingo (6), da 33ª Romaria de Frei Damião, em São Joaquim do Monte, no Agreste. A passagem pelo evento religioso integrou a agenda de campanha do socialista pelo interior do estado neste fim de semana.

Ao lado de familiares e aliados políticos, João percorreu ruas do município até o Cruzeiro de Frei Damião, ponto de peregrinação dedicado ao religioso. A romaria, que chegou à 33ª edição, teve quatro dias de programação, com missas, procissões, caminhadas e momentos de oração.

Durante a passagem por São Joaquim do Monte, o candidato destacou a dimensão religiosa do evento e a devoção em torno de Frei Damião, missionário italiano que construiu parte de sua trajetória no Nordeste.

“A gente está aqui em São Joaquim do Monte, podendo participar desse momento importante, de muita fé. Frei Damião tem uma história super bonita. Nasceu na Itália, veio para cá e teve um papel social e religioso de grande destaque. Há uma devoção de destaque por tudo que ele fez”, afirmou.

João também ressaltou que a romaria reúne fiéis de diferentes partes de Pernambuco e de outros estados do Nordeste e do país.

“A gente tem pessoas de diversas cidades de Pernambuco, do Nordeste inteiro, do Brasil, vindo aqui nesses quatro dias para participar da Romaria de Frei Damião. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Além de ser um espaço lindo de fé, é lindo também pela natureza”, disse.

A agenda contou ainda com a presença do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), da candidata a deputada estadual Maria Arraes e do líder político local Dedé Pernambuco.

