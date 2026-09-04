Em reunião com motoristas de app, João Campos reforça proposta de IPVA zero para categoria
Candidato ao Governo de Pernambuco afirmou que proposta, anunciada nesta semana, poderá beneficiar cerca de 45 mil veículos e disse que vai verificar com o jurídico a inclusão da medida no programa de governo
Publicado: 04/09/2026 às 10:38
Candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) em conversa com motoristas de app (Foto: Mauricio Ferry/DP Foto)
O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) se reúne, na manhã desta sexta-feira (4), com motoristas de aplicativo, em agenda na Avenida Engenheiro José Estelita, no bairro de São José, no Recife. No encontro, ele debate a proposta de zerar, a partir de 2027, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos veículos utilizados por trabalhadores de aplicativos.
Durante o encontro, João voltou a tratar da medida e afirmou que pretende formalizar o compromisso com os motoristas. Questionado sobre a inclusão da proposta no programa de governo entregue à Justiça Eleitoral, o candidato disse que vai consultar a assessoria jurídica sobre a possibilidade de acrescentar o texto ao documento.
“A gente estudou essa questão e encontrou estados que já fazem isso. Esses estados têm um ponto em comum, que é atender quem utiliza o próprio carro para trabalhar como motorista de Uber. Então, é algo que os estados já fazem hoje, e a gente vai fazer. Eu estou firmando um compromisso público com vocês.”
Segundo o candidato, a medida poderá alcançar aproximadamente 45 mil veículos em Pernambuco. Ele também afirmou que a economia para os trabalhadores dependerá do modelo e das características de cada automóvel.
No encontro desta sexta (4), a discussão entre o candidato e os motoristas passou justamente pela formalização da promessa. Diante da cobrança para que a medida constasse por escrito no programa de governo, João afirmou que verificará juridicamente se ainda é possível fazer a alteração.
“Agora eu vou checar se pode fazer esse acréscimo. Mas, só para deixar claro: são diretrizes do programa de governo. Existem propostas que a gente vai anunciar que não estão lá, mas estão dentro dos nossos estudos e que vamos acrescentando. Se for possível acrescentar essa informação, nós acrescentaremos.”
O candidato também propôs a elaboração de uma ata de compromisso para registrar a promessa feita à categoria, afirmando que poderia assinar o documento ainda durante o encontro. “Vamos fazer uma ata de compromisso, como fizemos para a moto. Vamos fazer uma ata que a gente assina. Se puder, começa a redigir aí que eu assino agora pelo celular.”
A justificativa apresentada por João para a medida é reduzir os custos de trabalhadores que dependem do próprio carro para gerar renda. Ao anunciar a proposta, o candidato afirmou que a isenção seria uma forma de aliviar diretamente as despesas dos motoristas de aplicativo.