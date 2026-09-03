Na UPE, Raquel Lyra promete titularidade para professores e construção do Restaurante Universitário

A a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), apontou a instituição de ensino superior como crucial para o desenvolvimento do estado e destacou a participação dos servidores e alunos com a gestão

Raquel Lyra na sabatina promovida pela UPE (Maurício Ferry/DP Foto)

Durante sabatina promovida pela Universidade Estadual de Pernambuco (UPE), na tarde desta quinta-feira (3), a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) prometeu vagas para a classe de professor titular, como também a construção de um Restaurante Universitário (RU), demandas antigas dos docentes e estudantes da instituição.

Na ocasião, ela apontou a UPE como crucial para o desenvolvimento do estado e destacou a participação dos servidores e alunos com a gestão.

"Aqui foi pedido de maneira muito específica a questão da criação da carreira de professor, com professor titular. Esse nosso compromisso está garantido para que a gente possa avançar na manutenção dos profissionais dentro da Universidade de Pernambuco", disse.

Aos jornalistas, a governadora garantiu que determinou a realização do projeto, mas salientou que a demanda obedecerá às especificações de cada campus. Ao todo, a UPE tem 11 campi distribuídos entre todas as regiões do estado.

"O fato é que, como são várias unidades, as soluções serão diferentes para cada lugar", acrescentou.

Entregas

Ainda durante a sabatina, Lyra destacou um pacote de investimentos da ordem de R$ 200 milhões voltado para a modernização do parque tecnológico, reformas estruturais e novas construções na instituição de ensino superior, além do seu complexo hospitalar.

Na ocasião, Raquel enfatizou a importância de alinhar o planejamento estratégico entre as secretarias e a gestão universitária.

"O que a gente precisa garantir é um planejamento estratégico e que ele seja cumprido. E que ele seja consensual entre nós. Isso serve para a universidade como um todo", pontuou a gestora estadual.

A candidata também destacou as entregas da gestão, como as intervenções no complexo hospitalar vinculado à UPE. Segundo ela, o Procape passa por uma reestruturação profunda para se consolidar como um "novo Procape", que contará com o primeiro Centro de Fisioterapia Cardiológica de Pernambuco e um novo centro de imagem.

Ainda conforme a governadora, a ausência de compras de materiais cirúrgicos e a defasagem nos centros de esterilização por mais de duas décadas nos hospitais da rede exigiram uma ação enérgica de priorização e compra de equipamentos.

Interiorização e valorização profissional

A expansão e a interiorização da UPE também ganharam destaque, mediante a citação do fortalecimento dos campi no interior do estado e o avanço na construção de estruturas definitivas para evitar o avanço de locais provisórios. Aos servidores e estudantes, a candidata à reeleição falou sobre a entrega do novo prédio da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP), cujo investimento foi de R$ 6 milhões, que, de acordo com a gestora, garantiu clínicas comunitárias, melhores condições de ensino e atendimento à população.

Além disso, Raquel Lyra afirmou que, para suprir o déficit de pessoal na universidade e na rede de saúde, o governo realizou contratações, somando cerca de 2 mil profissionais, entre 600 servidores efetivos e 1.300 contratados temporários. Ela também anunciou previsão de novos concursos públicos com foco na área médica, com a abertura de 117 vagas.