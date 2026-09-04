Raquel Lyra e João Campos concentram agendas no interior de Pernambuco neste fim de semana

Candidatos percorrem cidades do Agreste em busca da consolidação de votos fora da Região Metropolitana

Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) têm compromissos em diversas cidades do Agreste neste final de semana (Fotos: Yacy Ribeiro e Marlon Diego)

A um mês do primeiro turno das eleições, os dois principais candidatos ao Governo de Pernambuco vão concentrar as agendas de campanha deste fim de semana no interior do estado. Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) cumprem uma sequência de compromissos fora da Região Metropolitana do Recife neste sábado (5), com passagens principalmente pelo Agreste.

A governadora e candidata à reeleição terá uma agenda mais extensa, com quatro compromissos ao longo do dia. Raquel começa por Garanhuns, no Agreste, e depois segue para Quipapá, na Mata Sul.

Os compromissos reforçam a disputa dos dois candidatos pelo eleitorado do interior do estado; tanto Raquel quanto João têm ampliado as agendas fora do Grande Recife, combinando atos próprios com eventos ao lado de candidatos proporcionais e lideranças políticas locais.

Raquel faz giro pelo Agreste

O primeiro compromisso de Raquel neste sábado está marcado para as 10h, com uma caminhada em Garanhuns. A concentração será na Avenida Rui Barbosa, no bairro de Heliópolis.

Às 14h, a governadora segue para Quipapá, onde participa de um encontro político com concentração na Escola Tancredo de Almeida Neves.

A candidata retorna ao Agreste no fim da tarde. Às 18h, participa de uma caminhada em Feira Nova, com concentração na PE-50. Uma hora depois, às 19h, Raquel encerra a programação com outra caminhada, desta vez no Centro de Limoeiro.

João participa de inaugurações de comitês

João Campos inicia a agenda deste sábado às 13h40, em Toritama. O candidato participa da inauguração do comitê de campanha da candidata a deputada estadual Helloysa Ferreira.

Depois, às 17h, o socialista estará em Belo Jardim para a inauguração do comitê do candidato a deputado federal Zé Guri. O último compromisso está previsto para as 19h40, em Correntes. João participa de um comício no Estádio Governador Eduardo Campos.

No domingo, o candidato deve manter a campanha voltada para o interior, com compromissos previstos em São Joaquim do Monte, Gravatá e Lajedo.

