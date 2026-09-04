Ivan Moraes defende autonomia orçamentária e construção de restaurantes universitários na UPE

Ivan Moraes (PSOL) (Ingrid Veloso/Equipe Ivan Moraes)

O candidato ao Governo de Pernambuco pela Coligação Frente Pernambuco de Luta (Federação PSOL/REDE e PCB), Ivan Moraes, participou da sabatina promovida pela Universidade Estadual de Pernambuco (UPE), na última quinta-feira (3). Na ocasião, o pessolista defendeu a autonomia orçamentária da instituição, como também a construção de restaurantes universitários.

“Autonomia não pode ser de ‘faz de conta’. Não pode ter autonomia universitária quando a reitora tem que esperar até o final do ciclo orçamentário para saber quanto vai ter para gastar no ano que vem; isso é um absurdo!”, disse Ivan.

Para a comunidade acadêmica, o ex-vereador afirmou que, caso seja eleito, o estado vai se dedicar, em conjunto com a universidade, para encontrar um meio de vincular o orçamento da UPE ao orçamento do estado. “A gente vai vincular o orçamento da universidade ao orçamento do estado de Pernambuco porque é preciso que a reitoria tenha capacidade de, junto com a comunidade acadêmica, fazer planos quadrienais, planos decenais, que são impossíveis de fazer quando você não sabe quanto tem para gastar no mês que vem, especialmente quando tem mudança de governo."

Além disso, Moraes defendeu a necessidade do fortalecimento de políticas de permanência estudantil, mediante a construção de restaurantes universitários. O candidato garantiu que, em seu governo, a gestão estadual vai assegurar que cada estudante da UPE tenha “não apenas a condição de se alimentar no restaurante universitário na maior parte dos campi, começando pelos que mais precisam, mas fazer com que o alimento que é comprado no campus universitário seja comprado da agricultura familiar.”

Na ocasião, Ivan Moraes também falou sobre a valorização dos docentes como um meio de dar mais autonomia à UPE, além da criação do cargo de Professor Titular. “Eu sei que já teve um grupo de trabalho, e a gente tem que sair daquilo que se diz que, quando você não quer resolver um problema, você monta um grupo de trabalho. O relatório do grupo de trabalho é excelente; ele já gerou minutas de decretos que só precisam ser assinadas. Então, se for por falta de uma canetada, eu, em janeiro, já pego essa caneta aqui e já assino."