No Agreste, João Campos reforça promessas para água, infraestrutura e confecções

Primeira parada foi em Lagoa dos Gatos, onde João caminhou pela feira livre e conversou com moradores e comerciantes

Em Vertentes, candidato direcionou o discurso ao polo de confecções do Agreste e prometeu investimentos em capacitação e infraestrutura para o setor (Foto: Marlon Diego)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) concentrou a agenda de campanha da manhã deste sábado (5) no Agreste. Em passagens por Lagoa dos Gatos e Vertentes, o socialista percorreu feiras livres, participou de uma carreata e reforçou promessas voltadas ao abastecimento de água, à infraestrutura e à qualificação profissional.

A primeira parada foi em Lagoa dos Gatos, onde João caminhou pela feira livre e conversou com moradores e comerciantes. No município, o candidato prometeu investimentos em abastecimento de água, estradas e educação profissional e afirmou que pretende estabelecer uma relação de parceria com as prefeituras do interior caso seja eleito.

“A partir do ano que vem, vocês vão ter um governador amigo, aliado, que vai fazer o mesmo por essa terra. Vamos trazer abastecimento de água, obras de infraestrutura, estrada, escola técnica, porque vocês vão ver: o povo vai ser bem cuidado, como eu fiz no Recife. Chegou a hora de fazer em Pernambuco”, declarou.

João também voltou a defender a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motocicletas de até 180 cilindradas, uma das propostas apresentadas durante a campanha.

“A partir do ano que vem, moto de até 180 cilindradas vai ter o IPVA zerado”, afirmou.

Durante o ato, o ex-prefeito do Recife ainda reforçou a vinculação de sua candidatura ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Aqui é o time de Lula, é o time de João, é o time que tem compromisso com o nosso Estado”, disse.

Polo de confecções

De Lagoa dos Gatos, João seguiu para Vertentes, onde também percorreu a feira livre antes de participar de uma carreata pelas ruas da cidade. No município, o candidato direcionou o discurso ao polo de confecções do Agreste e prometeu investimentos em capacitação e infraestrutura para o setor.

“Vamos ter um investimento forte no nosso polo de confecções, realizando parcerias e focando na capacitação. Além disso, vamos realizar também um grande investimento em infraestrutura que ajudará muito na logística”, afirmou.

A passagem por Vertentes contou com a participação do presidente municipal do PSB, Zito Barros, e dos candidatos Felipe Carreras (PSB), a deputado federal, e Diogo Moraes, a deputado estadual.

Também participaram das duas agendas o candidato a vice-governador na chapa de João, Carlos Costa (Republicanos), e os candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT).

