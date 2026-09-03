"Pernambuco precisa de governador engenheiro", diz João ao prometer obras contra falta de água

Em reunião com moradoras do comunidade de Várzea Fria, ex-prefeito utilizou exemplo de da cidade de Bonito para reforçar necessidade de investimento na área

João Campos em diálogo com moradores de Várzea Fria, em São Lourenço da Mata (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Em agenda de campanha com moradores de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, nesta quinta-feira (3), o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) reforçou a proposta de implementação da tarifa zero para residências em que não haja o consumo efetivo de água. Em diálogo com moradoras da comunidade de Várzea Fria, no bairro de Capibaribe, o socialista detalhou o programa “Sem Água, Sem Conta”, que visa contemplar os beneficiários da tarifa social.

“Aqui passa 30 dias sem chegar água, passa períodos onde não chega nem água, mas chega a conta. Reafirmo o compromisso de que, a partir do ano que vem, a gente vai lançar o programa ‘Sem Água, Sem Conta’. Quem está na tarifa social e está em rodízio, mas não está recebendo água, vai ter a sua conta zerada. E vamos fazer 94 obras de infraestrutura de água para garantir que a água chegue na casa das pessoas”, disse.

Atualmente, a Compesa mantém uma taxa mínima de R$ 27,50 na modalidade de Tarifa Social, chegando a R$ 55,00 quando a oferta de água é acompanhada do esgotamento sanitário, para um consumo de até 15 metros cúbicos. Pernambuco conta com cerca de 2 milhões de residências ligadas à rede de abastecimento de água encanada, sendo 580 mil inseridas na modalidade de Tarifa Social, o que contempla mais de 1,6 milhão de pessoas.

Como argumento para a necessidade de investir em estrutura de abastecimento de água, João Campos utilizou o exemplo da crise hídrica vivenciada pelo município de Bonito, no Agreste, que enfrenta interrupções frequentes no fornecimento e esquemas de rodízio. João também citou sua formação acadêmica como um ponto favorável que possibilitaria entender melhor a infraestrutura necessária.

“Bonito é conhecido como a cidade das cachoeiras. O que tem na cachoeira? É água, tem rio, cachoeira. A gente fez uma pesquisa em Bonito, perguntando qual o maior problema. Mais da metade da população disse que o problema era falta de água. Não tem água na casa do povo. Por quê? Porque tinham que fazer uma obra de uma estação de tratamento de água e não fizeram. Então falta água, está faltando água todo canto. Agora a gente vai fazer muita obra para resolver isso. Por isso Pernambuco precisa de um governador engenheiro”, declarou.

Promessa de novo parque

Em outro momento do diálogo, as participantes afirmaram que costumam se deslocar para o Recife com o intuito de usufruir de equipamentos públicos de lazer, como o Parque da Tamarineira, que foi inaugurado pela Prefeitura do Recife em julho de 2024. Em resposta, João Campos prometeu construir um novo parque público em São Lourenço da Mata, em parceria com a gestão municipal.

“Famílias daqui falaram que vão para o Recife, no Parque da Tamarineira, no Parque Eduardo Campos, para ver os espaços públicos novos. É muito importante fazer espaço público de qualidade e nós vamos levar para outras cidades de Pernambuco esses espaços de qualidade. Um compromisso que eu firmo com o povo de São Lourenço é de fazer, ao lado da prefeitura, um espaço público novo, moderno para as crianças brincarem”, afirmou.

