João diz que Prefeitura do Recife nunca foi convidada a participar do Juntos Pela Segurança

Candidato ao governo do estado pelo PSB, João Campos comentou sobre a política pública de segurança pública e defesa social implementada pela gestão de Raquel Lyra (PSD) nesta quinta-feira (3)

João Campos (PSB) é candidato ao Governo de Pernambuco (Foto: Edson Holanda/Divulgação)

O candidato ao governo do estado João Campos (PSB), afirmou que, enquanto foi prefeito do Recife, nunca recebeu convite da gestão de Raquel Lyra (PSD) para integrar o Programa Juntos Pela Segurança. A declaração foi dada nesta quinta-feira (3), durante sabatina do Leia Já.

O Juntos Pela Segurança é uma política pública de segurança pública e defesa social que prevê, entre seus eixos, articulação com municípios. No entanto, João criticou a conexão entre o programa e as cidades, comparando-o ao Pacto pela Vida, instituído na gestão do pai dele, o ex-governador Eduardo Campos.

“Sabe quantas vezes a prefeitura do Recife foi convidada a participar do programa Juntos pela Segurança? Nenhuma. O Pacto pela vida garantia a presença dos prefeitos. Porque a gente não está falando de política, e sim de programa institucional de segurança. Eu não quero saber quem é o prefeito do Recife, de Olinda, Jaboatão. Não importa o partido, em quem ele vota”, disse João.

Ele prometeu, ainda, que, se eleito, fará uma política “muito melhor” para o eixo de segurança pública, com “coordenação diária."

Seguindo no eixo da segurança, João voltou a criticar o atual sistema de funcionamento das Delegacias da Mulher de Pernambuco. Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), das 15 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs) no estado, apenas sete funcionam ininterruptamente.

João Campos afirmou que pretende criar um Pacto pela Vida das Mulheres, com medidas voltadas à prevenção e ao combate à violência contra a mulher. Entre as propostas apresentadas pelo candidato está a ampliação da estrutura especializada de atendimento às vítimas.

“Vamos lançar o Pacto pela Vida das Mulheres. Nós vamos dobrar o número de Delegacias da Mulher e garantir que todas elas funcionem 24 horas”, afirmou.

João também prometeu ampliar o uso de tornozeleiras eletrônicas para homens que estejam submetidos a medidas protetivas por violência ou ameaça contra mulheres. Segundo o candidato, mais de 18 mil homens atualmente estão nessa situação em Pernambuco, mas não são monitorados eletronicamente.

A proposta, segundo João Campos, seria acompanhada da ampliação da rede de acolhimento às vítimas. O candidato citou como exemplo ações realizadas durante sua gestão à frente da Prefeitura do Recife, quando a estrutura de atendimento às mulheres em situação de violência foi ampliada.

“Quando assumi a Prefeitura, tinha um centro. Eu transformei esse centro em um centro 24 horas e abri oito para atender mulheres em situação de violência”, disse.