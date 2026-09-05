"Pode vir o americano que quiser, jamais ele ganhará de um pernambucano", diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em um comício em Juazeiro do Norte que os adversários dele na disputa pela Presidência querem ser ajudados pelos Estados Unidos

Lula em Juazeiro do Norte (Ricardo Stuckert.)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em um comício em Juazeiro do Norte (CE) que os adversários dele na disputa pela Presidência querem ser ajudados pelos Estados Unidos. A declaração do petista ocorre durante uma narrativa do governo de que Washington possui claras intenções de interferir no processo eleitoral.

"Eles estão pensando em trazer ajuda dos Estados Unidos. Quero dizer para vocês que pode vir o americano que quiser; jamais eles vão ganhar de um pernambucano", declarou o presidente. Lula completou o discurso afirmando que o destino do País deve ser definido apenas pelo povo brasileiro.

Ao falar sobre o senador e candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, Lula afirmou que ele se utiliza de fake news e de mentiras para enganar a sociedade em discursos.

Ao falar sobre economia, o presidente destacou medidas como a isenção do imposto de renda até R$ 5 mil e disse que somente no seu retorno ao Planalto que o salário mínimo voltou a ser reajustado acima da inflação.

Lula participou de uma carreata em Juazeiro do Norte ao lado do governador e candidato à reeleição, Elmano de Freitas (PT). Como mostrou o Broadcast Político Lula aproveitou a região do Cariri, reduto petista, para tentar alavancar a campanha do aliado.

Para tentar evitar que eleitores dele votem no candidato oposicionista ao governo do Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), Lula frisou que os eleitores devem escolher o mandatário petista. O presidente foi além e declarou que políticos de todos os cargos que não o apoiam e nem Elmano não deveriam receber votos.