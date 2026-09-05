Justiça Eleitoral manda PF investigar origem de foto de cartaz com ataques a Raquel Lyra

Decisão judicial determina apuração sobre produção e envio de imagem de panfleto apócrifo e ordena preservação de dados do portal Bastidor.PE e da Meta

PF deve investigar caso (Foto: Reprodução / Polícia Federal)

A Justiça Eleitoral determinou que a Polícia Federal (PF) aprofunde as investigações sobre a origem da fotografia de um panfleto apócrifo com ataques à governadora Raquel Lyra (PSD), que circulou nas redes sociais no último domingo (30).

A decisão acolheu os pedidos apresentados pela Coligação Frente Popular de Pernambuco, do candidato João Campos (PSB) nesta sexta-feira (4), respaldados por parecer favorável do Ministério Público Eleitoral.

O documento, assinado nesta sexta-feira (4), pela juíza eleitoral Anamaria de Farias Borba Lima Silva, abriu uma nova frente de apuração para esclarecer a autoria e a divulgação da imagem, além de determinar se o cartaz chegou a existir fisicamente em espaço público ou se a publicação foi fruto de manipulação ou fabricação digital.

A Frente Popular argumenta que o perfil Bastidor.PE publicou a única foto do panfleto que cita o empresário Fernando Lucena, falecido marido da governadora. A coligação aponta ainda que os fundadores do portal foram assessores comissionados da gestão estadual, sendo um deles identificado como atual videomaker da campanha à reeleição de Raquel Lyra.

Determinações da Justiça

A PF deverá identificar o autor da foto, data, local de captação, o responsável pelo envio do arquivo ao Bastidor.PE e eventuais edições feitas antes da postagem. O arquivo original também passará por perícia técnica.

A ordem judicial estabelece que o portal e seus administradores entreguem à PF, em até 48 horas, o arquivo digital original em formato nativo (sem compressão ou alterações), acompanhado dos metadados (dados EXIF, equipamento utilizado e coordenadas geográficas).

A magistrada também determinou que a Meta (empresa responsável pelo Instagram) preserve os dados e registros de acesso ligados à publicação no perfil @Bastidor.PE no período entre 25 de agosto e a data de cumprimento da decisão.

Caso a Polícia Federal considere necessária a apreensão de celulares ou computadores dos envolvidos, deverá apresentar um novo pedido formal ao Juízo.

Após as diligências iniciais, a Polícia Federal deverá encaminhar um relatório à Justiça Eleitoral informando o resultado das apurações.