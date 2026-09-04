Marcha para Jesus altera trânsito e itinerários de ônibus em Boa Viagem neste sábado (5)

Caminhada costuma reunir milhares de pessoas na Zona Sul do Recife e provoca mudanças na circulação de ônibus durante o evento

O percurso da Marcha para Jesus seguirá até o Parque Dona Lindu (Divulgação/Marcha para Jesus)

A realização da 28ª Marcha para Jesus vai alterar a circulação de veículos e o itinerário de linhas de ônibus na Zona Sul do Recife neste sábado (5). A concentração está marcada para às 14h, na Avenida Boa Viagem, nas proximidades do Edifício Castelinho, e os participantes seguirão pela orla até o Parque Dona Lindu, onde será realizada a programação de encerramento.

Com a passagem da caminhada, os ônibus que circulam pela Avenida Boa Viagem terão os percursos modificados temporariamente. Ao todo, 12 linhas serão afetadas pela operação montada para o evento.

Ônibus terão itinerários modificados em Boa Viagem

Durante a realização da Marcha, os ônibus que utilizam a Avenida Boa Viagem serão desviados por um trajeto alternativo. A mudança começa pela Avenida Armindo Moura e segue pela Rua Cosmorama, Rua Baltazar Passos, Rua Sá e Souza, Rua Capitão Zuzinha, Rua Doutor Vicente Gomes, Rua Setúbal, Pracinha de Boa Viagem e Avenida Conselheiro Aguiar.

As alterações atingem as linhas:

010 – Abdo Cadus (Conde da Boa Vista)

011 – Piedade/Derby

030 – TI Rio Doce/Barra de Jangada

044 – Massangana (Boa Vista)

061 – Piedade, 062 Jardim Piedade

064 – Piedade (Opcional)

069 – Conjunto Catamarã

070 – Candeias/Shopping RioMar

071 – Candeias

072 – Candeias (Opcional)

910 – Piedade/TI Rio Doce

A orientação é para passageiros e motoristas ficarem atento às mudanças durante o período da caminhada, já que o deslocamento dos participantes poderá provocar alterações no tempo de viagem e na circulação pelas vias da região.

Marcha segue pela orla até o Parque Dona Lindu

A caminhada terá início às 14h e seguirá em direção ao Parque Dona Lindu. A organização espera reunir cerca de 60 mil pessoas no evento, que terá trios elétricos, apresentações musicais e atividades religiosas.

Entre as atrações anunciadas estão Fernanda Brum, Renascer Praise, Victin, Salomão do Reggae, DJ Abençoadão, Tirza, Thiago Cosmo, Emilly Louise, Bruno Morais, Gisella Santos, Josely Ramos, Nova Geração, Louvadeira Novo Ser, Tangedor e Remidos.

Além da programação musical, haverá pontos de arrecadação de alimentos no Edifício Castelinho e no Parque Dona Lindu. A iniciativa é realizada em parceria com o G10 Favelas e pretende destinar as doações a comunidades em situação de vulnerabilidade.

Os participantes também terão acesso a serviços de saúde, incluindo aferição de pressão arterial, vacinação, testes e orientações sobre cuidados preventivos. A programação contará ainda com atividades voltadas para crianças e intérpretes de Libras.

Segundo a CTTU (Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife), as interdições começam às 12h, com previsão de encerramento às 18h. O trecho da Avenida Boa Viagem interrompido fica entre a Rua Engenheiro Zael Diógenes e a Avenida Armindo Moura. Veículos que venham de Piedade em direção ao Recife deve virar à esquerda na Avenida Armindo Moura, depois dobrar à direita na Rua Arthur Bruno Schwambach e seguir pela Avenida Marechal Juarez Távora. Não será permitido o estacionamento no perímetro do Parque Dona Lindu.

Serviço

Marcha para Jesus do Recife