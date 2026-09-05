Ivan Moraes assina carta-compromisso com Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito
Carta prevê o compromisso de manter as campanhas eleitorais fora dos espaços de culto, "sem constrangimento espiritual ou eleitoral aos membros das comunidades"
Publicado: 04/09/2026 às 20:01
Ivan assinou compromisso ao lado da candidata Jô Cavalcanti, também do PSOL (Foto: Amauri Lins/DP Foto)
O candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) participou, nesta sexta-feira (4), de uma reunião com representantes da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, no bairro do Derby, área central do Recife. Na ocasião, o ex-vereador assinou uma carta-compromisso com o movimento, formado por cristãos de perfil progressista. O ato contou com a presença de Nilza Valéria, coordenadora nacional da Frente, e da candidata a deputada estadual Jô Cavalcanti (PSOL).
No documento, Ivan se compromete a defender o Estado Democrático de Direito e pautas como liberdade religiosa, laicidade do Estado, igualdade racial, justiça socioambiental e enfrentamento à violência contra a mulher. A carta também prevê o compromisso de manter as campanhas eleitorais fora dos espaços de culto, “sem constrangimento espiritual ou eleitoral aos membros das comunidades”.
“Acredito que o povo evangélico e o povo cristão em geral é muito diverso em todas as suas denominações, e é muito menos concentrado em uma só determinação política do que muita gente imagina. O povo evangélico é de várias denominações e de várias correntes políticas. E a Frente Evangélica pelo Estado de Direito está aí pra dizer isso. Então nada mais natural do que a gente assumisse esse compromisso”, afirmou Ivan.
Segundo o documento, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito se define como um movimento suprapartidário e supradenominacional, formado por pessoas comprometidas com os ensinamentos de Jesus de Nazaré, a democracia, a justiça social, os direitos humanos e a dignidade humana.
Interlocutora de Janja com evangélicos participa de ato
Coordenadora nacional da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, a jornalista Nilza Valéria também participou do encontro com Ivan. Conselheira especial da Presidência da República, ela tem atuado na interlocução da primeira-dama Janja da Silva com o segmento evangélico.
Durante o ato, Nilza destacou a diversidade política existente entre os evangélicos e rejeitou a ideia de que o segmento possa ser representado por uma única corrente.
“A Frente Evangélica pelo Estado de Direito surgiu em 2016, quando tentavam associar o campo evangélico ao golpe da presidenta Dilma Rousseff. A gente surgiu ali e sustenta o mesmo argumento: não há possibilidade de ninguém falar em nome dos evangélicos brasileiros. Porque o campo evangélico não é único, ele é diverso, tem uma multiplicidade de pensamentos, de líderes, de lideranças”, afirmou.
À frente do movimento, Nilza tem participado da articulação entre Janja e grupos evangélicos. A jornalista é casada com o pastor e teólogo Marco Davi Oliveira, que também atua na aproximação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o segmento.
“A Janja é uma querida. Ela entendeu essa segmentação, essa multiplicidade do segmento e ela topou fazer com a gente uma caminhada e visitamos sete cidades, inclusive estivemos em Caruaru. Fizemos um encontro da primeira-dama com mulheres evangélicas em Caruaru e a gente quer continuar fazendo porque são encontros sobre políticas públicas. São políticas que atravessam a vida dessas mulheres periféricas”, disse.