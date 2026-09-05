Ivan Moraes assina carta-compromisso com Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito

Carta prevê o compromisso de manter as campanhas eleitorais fora dos espaços de culto, "sem constrangimento espiritual ou eleitoral aos membros das comunidades"

Ivan assinou compromisso ao lado da candidata Jô Cavalcanti, também do PSOL (Foto: Amauri Lins/DP Foto)

O candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) participou, nesta sexta-feira (4), de uma reunião com representantes da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, no bairro do Derby, área central do Recife. Na ocasião, o ex-vereador assinou uma carta-compromisso com o movimento, formado por cristãos de perfil progressista. O ato contou com a presença de Nilza Valéria, coordenadora nacional da Frente, e da candidata a deputada estadual Jô Cavalcanti (PSOL).

No documento, Ivan se compromete a defender o Estado Democrático de Direito e pautas como liberdade religiosa, laicidade do Estado, igualdade racial, justiça socioambiental e enfrentamento à violência contra a mulher. A carta também prevê o compromisso de manter as campanhas eleitorais fora dos espaços de culto, “sem constrangimento espiritual ou eleitoral aos membros das comunidades”.

“Acredito que o povo evangélico e o povo cristão em geral é muito diverso em todas as suas denominações, e é muito menos concentrado em uma só determinação política do que muita gente imagina. O povo evangélico é de várias denominações e de várias correntes políticas. E a Frente Evangélica pelo Estado de Direito está aí pra dizer isso. Então nada mais natural do que a gente assumisse esse compromisso”, afirmou Ivan.

Segundo o documento, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito se define como um movimento suprapartidário e supradenominacional, formado por pessoas comprometidas com os ensinamentos de Jesus de Nazaré, a democracia, a justiça social, os direitos humanos e a dignidade humana.

Interlocutora de Janja com evangélicos participa de ato

Coordenadora nacional da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, a jornalista Nilza Valéria também participou do encontro com Ivan. Conselheira especial da Presidência da República, ela tem atuado na interlocução da primeira-dama Janja da Silva com o segmento evangélico.

Durante o ato, Nilza destacou a diversidade política existente entre os evangélicos e rejeitou a ideia de que o segmento possa ser representado por uma única corrente.

“A Frente Evangélica pelo Estado de Direito surgiu em 2016, quando tentavam associar o campo evangélico ao golpe da presidenta Dilma Rousseff. A gente surgiu ali e sustenta o mesmo argumento: não há possibilidade de ninguém falar em nome dos evangélicos brasileiros. Porque o campo evangélico não é único, ele é diverso, tem uma multiplicidade de pensamentos, de líderes, de lideranças”, afirmou.

À frente do movimento, Nilza tem participado da articulação entre Janja e grupos evangélicos. A jornalista é casada com o pastor e teólogo Marco Davi Oliveira, que também atua na aproximação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o segmento.

“A Janja é uma querida. Ela entendeu essa segmentação, essa multiplicidade do segmento e ela topou fazer com a gente uma caminhada e visitamos sete cidades, inclusive estivemos em Caruaru. Fizemos um encontro da primeira-dama com mulheres evangélicas em Caruaru e a gente quer continuar fazendo porque são encontros sobre políticas públicas. São políticas que atravessam a vida dessas mulheres periféricas”, disse.

