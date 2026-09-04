A um mês da eleição, Pernambuco registra 53 denúncias de propagandas irregulares por dia

Dados são do Pardal, ferramenta da Justiça Eleitoral de denúncias de irregularidades relacionadas à propaganda irregular. Segundo o TSE, 1007 casos foram registrados no estado

Aplicativo Pardal, permite denunciar irregularidades na propaganda eleitoral (Maurício Ferry/DP Foto)

A um mês das eleições, Pernambuco tem média de 53 denúncias de propagandas eleitorais irregulares, por dia, desde o início da campanha. Entre 16 de agosto e 4 de setembro, são 1.007 registros do Pardal no estado, ferramenta da Justiça Eleitoral que contabiliza as infrações.

As denúncias foram registradas em 82 cidades pernambucanas, aponta o painel. Os municípios com mais casos são Recife, com 281; Petrolina, no Sertão, com 103; Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, com 75; Cabo de Santo Agostinho e Paulista, ambos no Grande Recife, com 70 e 51, respectivamente.

Denúncias

As principais irregularidades relatadas são em vias públicas, com 474 denúncias. Infrações em bens particulares têm 131 queixas, enquanto em bens públicos, 111.

Outras reclamações são: carros de som, minitrios e trios elétricos (67); outdoors e outdoors eletrônicos (50); propaganda na internet (48).

Os cargos com mais irregularidades denunciadas são: deputado estadual (447); deputado federal (222); partido/coligação/federação (163); governador (148); senador (20); presidente (6) e vice-governador (1).