Em indireta à postura de Raquel, João Campos critica: "Neutro só xampu de bebê"

Candidato afirmou ter "lado e posição" e criticou quem, segundo ele, transforma a gestão pública em palanque eleitoral

Ao defender sua atuação à frente da Prefeitura do Recife, o candidato afirmou que sua gestão trabalhou desde o primeiro dia e que não esperou o período eleitoral para apresentar resultados. (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, nesta segunda-feira (31), que não deixou para governar o Recife apenas no último ano de mandato e fez uma provocação àqueles que adotam uma postura de neutralidade em relação à disputa presidencial. Em discurso, o socialista declarou que tem “lado” e “posição” e disparou: “Por sinal, neutro só xampu de bebê”.

A fala ocorreu durante a inauguração do comitê de campanha de Rinaldo Júnior (PSB), candidato a deputado federal, e pode ser interpretada como uma indireta à governadora candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD). Assim como nas eleições de 2022, Raquel mantém o posicionamento de não explicitar apoio nem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tampouco a Flávio Bolsonaro (PL) ou a Ronaldo Caiado (PSD), candidato do seu partido.

No discurso, João Campos citou obras e programas de sua administração como exemplos de uma gestão orientada, segundo ele, pelo que chamou de “senso de urgência”. “Eu não governei no ano da eleição. Porque o mandato não é uma série de Netflix que tem que ser de temporada em temporada. Eu não governei no quarto ano. Eu governei desde o primeiro dia”, afirmou.

Acompanhado de Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), candidatos da sua chapa ao Senado, o socialista afirmou que não utiliza a administração pública como instrumento de campanha e voltou a criticar adversários que, segundo ele, misturam gestão e disputa eleitoral. “Eu não entro pra ficar governando em cima do palanque. Eu tenho um lado e tenho posição”.

Humberto Costa fala em “baixaria” e defende vitória de João

Também durante a inauguração do comitê de Rinaldo Júnior, o senador Humberto Costa (PT) fez uma veemente defesa da candidatura de João Campos e criticou os ataques direcionados ao socialista.

Humberto afirmou que João, após a experiência à frente da Prefeitura do Recife, poderá fazer “muito mais” caso assuma o Governo de Pernambuco. “João Campos, que foi [prefeito] de Recife, vai fazer muito mais no governo do estado”, declarou.

Na sequência, o senador elevou o tom contra os adversários do candidato da Frente Popular. “Não adianta baixaria, não adianta fake news, não adianta perseguição, que nós vamos ganhar essa eleição”, afirmou Humberto, em referência à disputa pelo Palácio do Campo das Princesas e ao Senado.