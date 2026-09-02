Em agenda no Coque, João Campos propõe interiorização do Compaz e expansão de complexos de lazer

João Campos em coletiva de imprensa na Vila do Papel, no Coque (Foto: Karol Rodrigues/DP)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) participou, nesta terça-feira (2), de uma atividade de campanha na Vila do Papel, no bairro do Coque, região central do Recife. No local, que recebeu o primeiro COMVIDA, complexo público de lazer, esporte, cultura e convivência construído pelo município, o ex-prefeito da capital pernambucana prometeu expandir o formato do projeto para todo o estado.

“Muito especial estar aqui na Vila do Papel. Eu estive aqui muitas vezes e, como prefeito, fizemos a urbanização integrada da Vila do Papel. Fizemos esse COMVIDA, que é esse super espaço de convivência, aqui embaixo do viaduto Capitão Temudo. Esse conjunto de obras a gente tem aqui, pra vocês terem ideia: o habitacional, que está sendo construído pela prefeitura, a urbanização, que foi concluída com drenagem, saneamento, abastecimento de água e o espaço público de convivência”, declarou.

Entregue em outubro de 2025, a estrutura do COMVIDA da Vila do Papel conta com quadras de esportes, academias, anfiteatro, pista de cooper e praça da infância, com uma área total de aproximadamente 14 mil metros quadrados e um investimento de R$ 7 milhões. A comunidade também recebeu obras de infraestrutura e a construção de um habitacional que somaram cerca de R$ 57 milhões em investimentos.

A proposta de João Campos é replicar a iniciativa para outras regiões, no caso de uma eventual gestão à frente do Executivo estadual. O socialista também utilizou o exemplo dos Centros Comunitários da Paz (COMPAZ), projeto iniciado sob a gestão do ex-prefeito Geraldo Júlio (PSB), como uma política pública a ser interiorizada. A Vila do Papel conta com o COMPAZ Dom Hélder Câmara, inaugurado em dezembro de 2020 nas proximidades do viaduto Capitão Temudo.

“Aqui embaixo do viaduto era uma área muito insegura e que não tinha uma função pública social. Hoje é um palco que tem aula de zumba, esportes, atividades físicas, tudo isso por investimento que nós fizemos como prefeito. E vamos levar pra Pernambuco esse modelo do COMVIDA nos espaços públicos e do Compaz, que vai ser interiorizado, inclusive ele já foi premiado pela ONU e agora Pernambuco inteiro merece receber Compaz”, afirmou.

