'Que cada pai e mãe passe mais tempo em casa', diz Raquel Lyra sobre escala de trabalho 6x1

O posicionamento ocorre após a participação de Raquel Lyra em uma entrevista coletiva na Fiepe, na tarde da quarta-feira (2)

Candidata à reeleição, governadora Raquel Lyra (PSD), em sabatina do Diario (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) publicou um vídeo em sua conta oficial do Instagram, na manhã desta quinta-feira (3), no qual reforça sua posição favorável à redução da jornada de trabalho 6x1.

"Desde o primeiro momento em que esse tema começou a ser debatido no Brasil, eu coloquei minha posição favorável à redução da jornada de trabalho no nosso país, para que cada pai e cada mãe de família tenham o direito de passar mais tempo em casa, mais tempo com a sua família", declarou a governadora na publicação.







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A pessedista afirmou ainda que adversários políticos tentam desconstruir suas declarações. "Os apressados buscam o tempo inteiro desconstruir, desconstituir, colocar mentiras na minha boca. O que eu venho falar com você aqui é sempre como eu faço: olho no olho, papo reto, pelo fim da escala 6 por 1, por mais tempo em casa com a família", concluiu.

O posicionamento ocorre após a participação da candidata em uma entrevista coletiva na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), na tarde da quarta-feira (2). Na ocasião, Raquel se mostrou favorável ao fim da escala 6x1, mas ponderou o impacto da medida sobre o setor produtivo. Ao ser questionada sobre o tema, afirmou saber dos desafios a serem enfrentados, ressaltando a necessidade de apoio financeiro para garantir a competitividade das empresas.

Vale destacar que, durante sabatina realizada pelo Diario de Pernambuco em maio deste ano, a governadora já havia se manifestado favoravelmente à mudança. "Eu sou a favor de se reduzir a jornada de trabalho. Permitir que uma mãe ou um pai de família possa estar em casa mais um dia... isso não tem discussão. Permitir dois dias de descanso por semana que, às vezes, nem é descanso", afirmou na ocasião.