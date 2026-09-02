"Mainha enverga, mas não quebra", diz Raquel Lyra em caminhada no Recife
A candidata à reeleição realizou, nesta quarta-feira (2), ato político na Zona Sul da capital pernambucana
Publicado: 02/09/2026 às 20:55
Raquel Lyra (PSD) (Maurício Ferry/DP Foto)
Em mais uma agenda de campanha na Região Metropolitana do Recife, a governadora de Pernambuco, candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), realizou, nesta quarta-feira (2), uma caminhada pelo Ipsep, na Zona Sul do Recife. O ato de rua serviu para reforçar o tom de mobilização da chapa governista a pouco mais de 30 dias das eleições.
No discurso, Raquel Lyra destacou as entregas de sua gestão e rebateu as críticas e os ataques direcionados ao seu grupo político. "Vocês têm visto que querem desviar a gente do nosso foco. Ninguém desvia, não. Mainha enverga, mas não quebra", declarou a governadora sob aplausos.
Na ocasião, a candidata também pontuou avanços na área de segurança pública. "Já colocamos oito mil profissionais de segurança. Vai ter concurso para mais 3.900 vagas, viatura nova. E sabe o quê? Laranjinha na rua fazendo história", afirmou.
Raquel aproveitou para pedir o empenho à militância na captação de votos. "E para você que acredita que nosso trabalho merece continuar, eu quero pedir o seu voto e a sua confiança. E que você multiplique esse voto, que leve à sua família, aos nossos amigos."
Priscila comenta ataques à chapa governista
Questionada sobre o acirramento da disputa e ataques contra a chapa governista, a vice-governadora Priscila Krause (PSD), que também esteve presente na caminhada, pontuou que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas na esfera jurídica.
"A Justiça já está cuidando dessa, desse assunto, de todas essas coisas. Agora eu já disse e vou repetir, fui perguntada uma vez se achava que, por conta de uma decisão do TRE suspendendo vídeos de fake news, os ataques iam parar, e não vão, não vão parar porque a gente sabe como funciona o outro lado", pontuou Priscila.
Apesar do clima de embate político, a vice-governadora ressaltou que a prioridade até o pleito é dialogar com a sociedade sobre as realizações da gestão e os projetos futuros. "Até o dia 4 de outubro é assim, falando dos investimentos que foram feitos, do que vem pela frente, muita entrega, muito compromisso, mas, como diz a nossa governadora Raquel Lyra, o melhor ainda está por vir e esse trabalho não pode parar", concluiu.