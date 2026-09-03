Nikolas ironiza conversa com Vorcaro, cita "lindão" e promete vídeo

Vorcaro afirmou ao empresário Flávio Carneiro, em abril de 2024, ter bancado voos utilizados pelo deputado (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), candidato à reeleição, ironizou, nesta quinta-feira (3), as mensagens e os áudios envolvendo Daniel Vorcaro, do Banco Master, revelados pelo portal ICL Notícias. Em um vídeo publicado nos stories, o parlamentar apareceu cortando o cabelo e fez referência ao termo “lindão”, usado por ele para se dirigir ao banqueiro em uma conversa de março de 2025.

“Fala, galera. Tô cortando meu cabelo aqui para ficar lindão. Daqui a pouco solto um vídeo”, afirmou. A publicação foi feita horas após a divulgação dos diálogos.

Em um dos áudios revelados nesta quinta, Nikolas chama Vorcaro de “Dani” e “lindão”, afirma que gostaria de ter “mais proximidade” com o banqueiro e pede ajuda para colocar em contato seu advogado e ex-assessor, Thiago Rodrigues de Faria, que buscava tratar da liberação de um “ativo de minério”. As mensagens não esclarecem se o pedido foi atendido.

A reação de Nikolas ocorre um dia depois de o deputado publicar um vídeo de quase 12 minutos cobrando explicações do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre mensagens, encontros e a relação do magistrado com Vorcaro. Na gravação, o parlamentar questionou o que classificou como acesso do banqueiro ao ministro e citou contratos envolvendo o Banco Master.

Em outra frente das conversas divulgadas pelo ICL Notícias, Vorcaro afirmou ao empresário Flávio Carneiro, em abril de 2024, ter bancado voos utilizados pelo deputado. “Esse Nikolas eu banquei todos os voos dele”, escreveu. Na sequência, indicou que poderia tornar a informação pública. As mensagens, no entanto, não informam quantas viagens teriam sido custeadas nem em qual período.

Segundo a reportagem, Nikolas utilizou, durante o segundo turno das eleições de 2022, um jato ligado a Vorcaro em agendas de campanha de Jair Bolsonaro. Quando o episódio veio a público, o deputado afirmou que não sabia quem era o proprietário da aeronave e que havia aceitado um convite para participar das atividades.

As mensagens de abril de 2024 também mostram Vorcaro incomodado com publicações de Nikolas sobre o 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizado em Londres e patrocinado pelo Banco Master. O evento contou com a participação de ministros de tribunais superiores.

Na ocasião, Vorcaro recorreu ao pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, da qual Nikolas é membro, e pediu que ele conversasse com o parlamentar sobre as críticas. Em 27 de abril de 2024, o banqueiro afirmou que as falas do deputado estavam sendo usadas para atacá-lo por causa do patrocínio ao evento e citou a participação de nomes da direita, entre eles o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

No áudio enviado a Vorcaro em março de 2025, Nikolas voltou ao episódio e pediu desculpas pelas publicações. Foi ao final dessa mensagem que chamou o banqueiro de “lindão”. Após a divulgação das conversas nesta quinta-feira, Nikolas afirmou ao Metrópoles que teve dois contatos com Vorcaro e negou irregularidades. O deputado declarou que não houve contrato entre eles e que nunca recebeu dinheiro do banqueiro.