Em sabatina, Raquel Lyra defende reforma tributária "justa" e ampliação do ensino técnico

A governadora voltou a destacar duas obras de infraestrutura como compromissos para os próximos anos: a conclusão do Arco Metropolitano e a continuidade das intervenções na BR-232 em direção a Serra Talhada

Ao falar sobre infraestrutura, Raquel afirmou que 1.650 quilômetros de estradas foram recuperados durante a atual gestão e que intervenções estão em andamento em outros 1.500 quilômetros (Foto: Reprodução)

A governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, defendeu uma atuação política de Pernambuco na regulamentação da reforma tributária e a ampliação da qualificação profissional durante sabatina promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), nesta quarta-feira (2).



Para a candidata, o estado precisa garantir recursos suficientes diante de possíveis perdas de benefícios fiscais e, ao mesmo tempo, preparar trabalhadores para atender às novas demandas da economia. Na avaliação dela, o estado deve articular empresários e outros setores da sociedade para defender os interesses de Pernambuco e do Nordeste durante a regulamentação do novo sistema tributário.



“Uma reforma tributária que seja justa de verdade para todos os estados brasileiros, mas sobretudo para aqueles que precisam mais, como o nosso”, defendeu.



Formação profissional e ambiente de negócios



Outro ponto destacado pela candidata foi a necessidade de ampliar a oferta de mão de obra qualificada para acompanhar novos investimentos. Raquel citou o Trilhatech, iniciativa inserida no ensino médio estadual, e afirmou que pretende avançar na expansão do ensino técnico e profissionalizante.



Segundo a governadora, o Estado também deverá contar com recursos federais para ampliar essa oferta. Ela chegou a pedir apoio dos empresários para aproximar profissionais do mercado do ensino público. “Quanto mais gente você me disponibilizar, mais gente eu vou contratar para poder estar dentro do governo ensinando os nossos meninos a entrar no mercado de trabalho”, afirmou.



Na área econômica, Raquel sustentou que o governo mudou a relação com quem empreende em Pernambuco, com uma abordagem voltada mais à conformidade do que à punição. “Hoje a gente trata empreendedor em Pernambuco com tapete vermelho estendido. Conformidade: você declara e eu audito”, disse.



A candidata afirmou ainda que pretende investir cerca de R$ 250 milhões na melhoria e digitalização de processos integrados, com o objetivo de reduzir burocracias e acelerar procedimentos relacionados à atividade empresarial.



Estradas e infraestrutura



Ao falar sobre infraestrutura, Raquel afirmou que 1.650 quilômetros de estradas foram recuperados durante a atual gestão e que intervenções estão em andamento em outros 1.500 quilômetros. Segundo ela, o governo também desenvolve, em parceria com o Banco Mundial, um modelo de manutenção da malha rodoviária baseado em metas e métricas.



A governadora voltou a destacar duas obras de infraestrutura como compromissos para os próximos anos: a conclusão do Arco Metropolitano e a continuidade das intervenções na BR-232 em direção a Serra Talhada.



“Nós vamos concluir o Arco Metropolitano. A obra já começou, depois de 30 anos de promessa”, declarou. Sobre a BR-232, acrescentou que o objetivo é levar as intervenções até Serra Talhada.



Energia como vetor de industrialização



Raquel também defendeu que o potencial de Pernambuco na produção de energia sustentável seja utilizado para atrair indústrias e gerar empregos dentro do próprio estado. Para ela, a expansão do setor energético deve estar associada à agregação de valor à economia pernambucana.



“Eu quero a indústria aqui. A gente precisa desenvolver aqui. Eu não quero dar a nossa energia para gerar emprego no exterior. Ele precisa ser gerado aqui”, afirmou.



Nesse contexto, a candidata mencionou a importância da implantação de parques solares, da expansão das linhas de transmissão e dos investimentos em sistemas de armazenamento de energia.



Saneamento, investimentos e empregos



Ao abordar o saneamento, Raquel destacou o leilão envolvendo a Compesa e afirmou que o modelo permitirá acelerar os investimentos no setor. A governadora projetou a universalização do abastecimento de água e do tratamento de esgoto em cinco anos.



“Eu quero ser governadora de novo para poder garantir que cada pernambucano tenha direito a água na torneira”, disse.



No balanço econômico, a candidata afirmou que Pernambuco gerou mais de 200 mil empregos com carteira assinada em três anos e meio de gestão e destacou a redução da taxa de desocupação no estado.



Raquel também projetou que Pernambuco chegará ao fim de quatro anos com R$ 40 bilhões em investimentos privados anunciados e em execução. Na avaliação dela, os investimentos públicos realizados pelo Estado têm ajudado a estimular a entrada de recursos privados na economia pernambucana.

