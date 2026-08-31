Justiça Eleitoral ordena retirada de novo post que vincula João a panfletos contra Raquel

Vídeo foi publicado nas redes sociais do jornalista Manoel Medeiros, candidato a deputado estadual e ex-assessor do Governo de Pernambuco

Raquel Lyra e João Campos (Karol Rodrigues/DP Foto)

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) ordenou, nesta segunda-feira (31), a retirada de um vídeo publicado nas redes sociais do jornalista Manoel Medeiros (Novo), que associa o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) a cartazes supostamente espalhados na região central do Recife neste domingo (30) contra a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD).

A decisão, em caráter liminar, foi tomada após a nova ação movida pela Frente Popular de Pernambuco, que alegou que a publicação gerou um efeito negativo na campanha de João com base em desinformação.

Para o desembargador Fernando Braga Damasceno, a forma como a publicação foi construída evidencia um interesse de Medeiros em interferir no processo eleitoral.

“A expressão ‘Pernambuco conhece esse modus operandi’, seguida da afirmação de que o Estado ‘responderá à altura nas urnas’, evidencia que a mensagem não se restringe a manifestação de solidariedade à governadora ou a repúdio aos cartazes, mas se insere diretamente na disputa eleitoral e busca produzir consequência sobre a escolha do eleitor”, apontou o magistrado.



A determinação estabelece a retirada da publicação em até 24 horas. No caso de descumprimento, o tribunal também ordenou a cobrança de multa diária no valor de R$ 10 mil. Manoel Medeiros foi assessor da vice-governadora Priscila Krause e concorre ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2026.

Ainda na noite do domingo (30), a Justiça Eleitoral também determinou a retirada de outros três conteúdos com teor semelhante, publicados pelo candidato a Senado Federal Mendonça Filho (PL), pelo candidato a deputado estadual (PSD) Ni do Badoque e pelo jornalista Ricardo Antunes.

