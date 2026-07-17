Compaz Dom Hélder Câmara, no Coque, oferece serviços gratuitos à população neste sábado (18)

Compaz fica no Coque (Foto: Divulgação)

Neste sábado (18), a população da Ilha Joana Bezerra, no Coque, poderá ter acesso gratuitamente a diversos serviços de saúde, incluindo a multivacinação, ação voltada à atualização da caderneta de vacinação. A ação é promovida pelo Rotary Club do Recife Largo da Paz, em parceria com o Lions Clube Recife Boa Viagem.

Os atendimentos começam às 9h, no Compaz Dom Hélder Câmara, no Recife. O atendimento será realizado por ordem de chegada e não é necessário fazer inscrição.

Quem comparecer ao local poderá receber atendimento nas especialidades de cardiologia, dermatologia, pediatria, geriatria e terapia ocupacional. Também serão oferecidas orientações sobre saúde bucal, enfrentamento à violência contra a mulher, além de corte de cabelo e atividades de educação ambiental, com orientações sobre manejo de resíduos domiciliares e compostagem.

Para o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Rafael Arruda, a iniciativa amplia o acesso da população aos serviços de cidadania. "O Compaz é a casa onde a comunidade encontra cuidado, direito e oportunidade no mesmo lugar. Quando o Rotary chega aqui, a gente aproxima esse cuidado de quem mais precisa", afirma.