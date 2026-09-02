Panfletos apócrifos contra Raquel Lyra: o que se sabe até agora e quem investiga o caso

Material espalhado no Bairro do Recife faz acusações sem provas contra a governadora e menciona a morte do marido. Polícias Civil e Federal foram acionadas e Justiça Eleitoral determinou investigação para identificar autores e financiadores

Raquel Lyra registrou boletins de ocorrência após divulgação dos cartazes apócrifos (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A circulação de panfletos e cartazes anônimos com ataques pessoais à governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), provocou uma nova frente de disputa judicial entre as campanhas que concorrem ao Governo de Pernambuco. O material foi encontrado no Bairro do Recife no domingo (30) e passou a ser alvo de investigações das polícias e da Justiça Eleitoral.

Entre as peças havia uma que fazia referência ao empresário Fernando Lucena, marido de Raquel, que morreu em 2022. Outros cartazes também associavam a imagem de Raquel a figuras políticas e personagens envolvidos em crimes.

Até o momento, não há identificação pública de quem produziu e determinou a distribuição dos materiais. A Justiça Eleitoral, inclusive, determinou a abertura de investigação para tentar esclarecer a autoria.

Veja o que se sabe até agora:

Os materiais começaram a repercutir no domingo, quando imagens dos cartazes passaram a circular nas redes sociais. Eles foram encontrados principalmente em pontos do Bairro do Recife, incluindo a Rua da Moeda e áreas próximas.

Segundo relatos publicados pelo portal Bastidor.PE, a equipe do veículo foi ao Recife Antigo após receber denúncias e encontrou cartazes afixados em postes e muros. O próprio portal afirmou que as peças não apresentavam identificação de autoria ou responsável financeiro.

A circulação ocorreu no início da campanha eleitoral para o Governo de Pernambuco, em uma disputa que tem como principais candidatos Raquel Lyra e João Campos (PSB).

O que diz o material?

As peças apresentam ataques pessoais contra Raquel e fazem associações à morte do marido dela, sem apresentar provas. A governadora classificou o episódio como cruel e pediu respeito à família e à memória do marido.

Outras peças encontradas no Recife faziam associações da governadora com personagens políticos e pessoas condenadas por crimes.

Raquel acionou as polícias

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Após tomar conhecimento dos cartazes, Raquel registrou boletins de ocorrência junto à Polícia Federal e à Polícia Civil.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou ter tomado conhecimento do caso enquanto se dirigia para uma agenda de campanha na Mata Sul e criticou o uso da morte do marido na disputa eleitoral.

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou a abertura de um inquérito para identificar os responsáveis pela produção e distribuição do material. A investigação é coordenada pela 1ª Delegacia Seccional de Santo Amaro, no Recife, e o caso foi inicialmente registrado como calúnia.

Justiça Eleitoral determinou investigação da PF

No dia seguinte, a juíza eleitoral Anamaria de Farias Borba Lima Silva, do 1º Juízo das Garantias do Núcleo I da Justiça Eleitoral de Pernambuco, determinou que a Polícia Federal instaure um inquérito policial eleitoral para investigar a produção e a distribuição dos cartazes.

A decisão estabelece uma investigação ampla. A PF deverá buscar quem colocou os cartazes nas ruas e também a origem dos arquivos utilizados para produzi-los, eventual gráfica ou equipamento de impressão, financiamento, transporte, armazenamento e distribuição.

A apuração ainda deverá verificar se houve participação de eventuais mandantes, financiadores ou beneficiários.

Câmeras da Rua da Moeda serão preservadas

Uma das principais medidas determinadas pela Justiça é a preservação de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar quem instalou os cartazes.

A determinação envolve equipamentos públicos e privados localizados na Rua da Moeda, nas entradas do Bairro do Recife, em vias próximas e nos principais acessos à região.

As gravações referentes ao período entre 25 e 30 de agosto deverão ser preservadas para eventual utilização na investigação. A medida alcança sistemas da Prefeitura do Recife e órgãos de segurança, além de permitir que estabelecimentos comerciais e outros locais sejam notificados para guardar imagens que possam contribuir para a apuração.

A Justiça também determinou o recolhimento de exemplares dos cartazes que ainda forem encontrados e a realização de perícia no material.

A análise poderá verificar características do papel, tinta, impressão, equipamentos utilizados e outros elementos capazes de indicar a origem das peças.

O que a investigação vai tentar descobrir?

A investigação determinada pela Justiça Eleitoral deverá responder, entre outras, às seguintes perguntas:

Quem produziu os cartazes?



Quem criou ou forneceu os arquivos digitais?



Onde o material foi impresso?



Quem financiou a produção?



Quem contratou ou organizou a distribuição?



Quem transportou e armazenou os cartazes?



Quem determinou que eles fossem afixados nas ruas?



Houve mandantes ou financiadores?

Existe relação com outros materiais anônimos que circularam anteriormente?



Houve eventual prática de violência política contra a mulher?

A decisão ressalta que essas hipóteses deverão ser investigadas e não podem ser tratadas como fatos antes da conclusão da apuração.

Campanha de João Campos foi responsabilizada?

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A autoria dos panfletos passou a ser alvo de uma disputa política logo após a divulgação das imagens. Publicações nas redes sociais chegaram a atribuir a produção ou distribuição dos materiais à campanha de João Campos, à Frente Popular, ao PSB ou ao grupo político ligado ao candidato.

No domingo (30), o TRE-PE determinou a retirada de três publicações que faziam essa associação. A decisão foi tomada pelo desembargador eleitoral Luiz Gustavo Mendonça de Araújo.

Segundo o magistrado, não havia, naquele momento, elementos suficientes para sustentar a acusação de que João Campos ou seu grupo político haviam produzido, financiado ou distribuído os cartazes.

Os conteúdos deveriam ser removidos em até duas horas após a intimação, sob pena de multa diária de R$ 10 mil para a plataforma. Os responsáveis pelas publicações também ficaram proibidos de republicar as acusações.

João Campos nega envolvimento

João Campos também negou qualquer participação de sua campanha na produção ou distribuição dos materiais.

O candidato afirmou que considera inaceitável utilizar uma tragédia familiar como instrumento de disputa eleitoral e defendeu a investigação para identificar os responsáveis. Em outra manifestação, declarou que “a dor de ninguém deve ser objeto de discussão política”.

A Frente Popular, coligação que apoia João, também passou a atuar judicialmente no caso.

Frente Popular pediu investigação sobre perfil

Na terça-feira (1º), a Frente Popular apresentou um novo pedido de investigação à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal.

O alvo é o perfil Bastidor.PE, que publicou uma fotografia do panfleto que fazia referência à morte de Fernando Lucena.

Segundo a coligação, essa seria, até então, a única fotografia localizada daquele material específico. A Frente Popular afirma ainda ter realizado uma busca no Recife e não encontrado outros exemplares físicos da peça nem pessoas que confirmassem ter recebido o panfleto nas ruas.

O Bastidor.PE, por sua vez, afirmou que recebeu relatos de leitores e imagens enviadas por WhatsApp e que sua equipe foi ao Recife Antigo para verificar a denúncia. O portal sustenta ter encontrado cartazes no local e afirma que nenhum deles apresentava identificação de autoria ou responsável financeiro.

A existência dessa divergência é justamente um dos pontos que deverão ser esclarecidos pelas investigações.

O que aconteceu com os outros cartazes?

Uma reportagem do Bastidor.PE afirma que, desde o início de agosto, já haviam circulado no Recife outros materiais anônimos de conteúdo político contra Raquel, incluindo imagens relacionadas a notas de R$ 1 e peças que associavam a governadora ao senador Flávio Bolsonaro.

A decisão judicial determinou que a PF também avalie eventual conexão entre os cartazes encontrados agora e outros materiais anteriormente afixados na mesma região.

Procuradoria Eleitoral também apura o caso

Além da Polícia Civil e da Polícia Federal, o caso chegou à Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco.

A PRE recebeu manifestações tanto da coligação de Raquel Lyra quanto da Frente Popular de João Campos e reuniu os pedidos em uma Notícia de Fato Criminal.

Entre as possíveis infrações que poderão ser analisadas estão crimes eleitorais relacionados à divulgação de fato inverídico, calúnia eleitoral e violência política de gênero. A definição sobre eventual responsabilização criminal, entretanto, dependerá do resultado das investigações e da análise do Ministério Público Eleitoral.

Flávio Bolsonaro saiu em defesa de Raquel

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em solidariedade a Raquel e à família dela.

Na gravação, afirmou que, apesar de ter tido apenas um contato rápido com a governadora, decidiu se manifestar diante da gravidade dos ataques. Flávio ressaltou que sua manifestação não seria motivada por uma questão política, mas por respeito e civilidade.

O que ainda não se sabe?

Ainda não há informações sobre quem produziu, financiou e mandou espalhar os cartazes. Também ainda não está esclarecido se o material foi produzido por uma única pessoa ou grupo, se existe uma estrutura organizada por trás das diferentes peças e se há conexão entre os cartazes encontrados no domingo e outros materiais anônimos que circularam anteriormente no Recife.

Outro ponto que deverá ser esclarecido é a origem da fotografia do panfleto que menciona Fernando Lucena e a razão pela qual, segundo a Frente Popular, não foram localizados outros exemplares físicos daquele material.

A expectativa é que imagens de câmeras e eventuais informações sobre impressão e financiamento ajudem a reconstruir detalhes de como funcionou a produção e distribuição.

