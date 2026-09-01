Polícia Civil abre investigação sobre cartazes com ataques pessoais a Raquel Lyra

Situação foi denunciada pela candidata à reeleição neste domingo (30). Em cartazes espalhados pelo Recife, constavam ataques pessoais mencionando a morte do marido da governadora, Fernando Lucena, em 2022

Governadora Raquel Lyra (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O caso envolvendo a circulação de cartazes anônimos com ataques à governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) é alvo de investigação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). A corporação abriu um inquérito para identificar os responsáveis pela produção do material.

Após tomar conhecimento da circulação dos cartazes no domingo (30), Raquel registrou boletins de ocorrência por meio da Delegacia pela Internet, de acordo com a Polícia.

O caso, segundo a corporação, foi registrado como calúnia, e a apuração é coordenada pela 1ª Delegacia Seccional de Santo Amaro, no Recife.

“As diligências já foram iniciadas com o objetivo de identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do caso”, destacou a polícia.

Em vídeo publicado nas redes sociais ainda no domingo, Raquel pediu respeito à família, aos filhos e à memória do marido.

Além do registro feito na PCPE, a campanha informou ter apresentado ocorrência à Polícia Federal (PF). Procurada pelo Diario de Pernambuco, a corporação não confirmou se registrou o caso.

A coligação Pernambuco de Coração informou que também acionará o Ministério Público Eleitoral para que o episódio seja investigado. A reportagem também procurou o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o Ministério Público Federal (MPF) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e aguarda retorno.

Reação

Diante da repercussão do caso, Raquel recebeu solidariedade de aliados e adversários políticos. A vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause, postou um vídeo nas redes sociais destacando a relação entre as duas e prestando apoio à chefe do executivo de Pernambuco.

O candidato ao Senado Federal Túlio Gadêlha também apoiou publicamente a governadora. Ele criticou a estratégia de ataques anônimos e afirmou que episódios como esse não diminuem a força política dela.

O candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) repudiou a situação e afirmou não ter relação com a produção ou distribuição do material.

Ele disse que pretende recorrer à Justiça para que sejam identificados os responsáveis pela produção, pelo financiamento e pela distribuição das peças.

O também candidato ao governo do Estado Ivan Moraes (PSOL) condenou o episódio e também prestou solidariedade à governadora.

Em publicação no X, antigo Twitter, ele defendeu a identificação e a responsabilização dos responsáveis pelos cartazes e cobrou uma investigação sobre a autoria e a distribuição do material. Ele os ataques como “incompatíveis com a disputa política”.

O senador Humberto Costa (PT) também criticou a escalada de agressões na campanha eleitoral em Pernambuco. Em nota, ele afirmou ser “extremamente lamentável” que o período esteja marcado por ataques contra os candidatos.

Humberto defendeu que o ambiente propositivo da campanha não seja substituído por ataques à honra, mentiras e discursos de ódio protegidos pelo anonimato.