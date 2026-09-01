Flávio Bolsonaro grava vídeo em solidariedade a Raquel Lyra após ataques com cartazes apócrifos

Em publicação no X,o candidato do PL afirmou que a declaração não é sobre política, mas de respeito e civilidade

No vídeo, Flávio disse se manifestar em razão da gravidade dos ataques ocorridos (Foto: Charles Vieira)

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) publicou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira (31) em apoio à governadora e candidata à reeleição em Pernambuco, Raquel Lyra (PSD). A manifestação ocorre após ataques contra a governadora feitos por meio de cartazes apócrifos distribuídos durante a campanha eleitoral.

Mais cedo, o candidato a vice na chapa do PL, o deputado Alfredo Gaspar (PL-PB) também gravou um vídeo em apoio a candidata do PSD ao governo do estado.

Na publicação, Flávio prestou solidariedade a Raquel Lyra e à família dela. "Prezada Raquel Lyra, minha solidariedade a você e à sua família por esses ataques baixos que vocês sofreram em Pernambuco. A gente se falou uma vez na vida, muito rapidamente, no aeroporto. Então, esse vídeo não é sobre política, é sobre o mínimo de respeito, de civilidade que todo mundo deveria ter, inclusive dentro de uma campanha eleitoral", afirmou.

No vídeo, o candidato reconheceu ter tido apenas um contato rápido com a governadora, mas disse ter decidido se manifestar em razão da gravidade dos ataques ocorridos durante a campanha.

A manifestação de Flávio se soma a uma série de apoios do campo bolsonarista a Raquel Lyra em Pernambuco, entre eles o do candidato ao Senado Mendonça Filho (PL), do candidato a deputado federal Gilson Machado (PL) e, mais recentemente, Alfredo Gaspar.