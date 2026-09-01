Frente Popular pede investigação de perfil que postou foto de panfleto com ataque a Raquel

Oposição afirma que não encontrou nas ruas nenhum exemplar do material que menciona a morte do marido da governadora; pedido foi encaminhado ao MPF, à PF e à Justiça Eleitoral

Raquel Lyra e João Campos (Karol Rodrigues/DP Foto)

A Frente Popular, coligação liderada pelo candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB), protocolou nesta terça-feira (1º) um pedido de investigação complementar para apurar a origem de um panfleto apócrifo com ataques pessoais à governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), que faz referência ao marido dela, o empresário Fernando Lucena.

O documento foi encaminhado à Justiça Eleitoral e à Polícia Federal e solicita que sejam investigados o perfil “Bastidor.PE”, no Instagram, e os responsáveis pela página. Segundo a Frente Popular, o perfil teria sido responsável por publicar a única fotografia localizada até o momento do panfleto que menciona Fernando Lucena.

A oposição afirma ter feito uma varredura no Recife que não encontrou exemplares do mesmo material em circulação. A coligação também diz não ter localizado pessoas que tenham recebido o panfleto nas ruas.

Ação

A informação sobre a publicação da imagem pelo perfil Bastidor.PE foi relacionada, no pedido apresentado pela Frente Popular, a reportagens que apontam vínculos profissionais entre integrantes da página e o Governo de Pernambuco.

A Frente Popular sustenta que os vínculos precisam ser investigados para esclarecer a origem da fotografia e verificar se houve participação ou utilização de estrutura pública na produção ou divulgação do material.

1 / 2 2 / 2 < >

Os cartazes e panfletos começaram a repercutir no domingo (30), quando imagens de materiais anônimos com ataques à governadora foram divulgadas nas redes sociais. Entre os conteúdos havia peças que associavam Raquel a figuras políticas nacionais e outras que faziam referência a Fernando Lucena.

O próprio Bastidor.PE publicou, na segunda-feira (31), uma reportagem afirmando ter recebido relatos de leitores e imagens sobre a circulação dos materiais. Segundo o portal, integrantes da equipe foram ao Recife Antigo e encontraram cartazes apócrifos espalhados em postes e muros. A página afirmou que nenhum dos materiais tinha identificação de autoria ou responsável financeiro.

A controvérsia se concentrou especificamente no panfleto que menciona o marido de Raquel. Segundo a Frente Popular, apesar da fotografia divulgada nas redes sociais, não foi localizado outro exemplar físico do mesmo material.

Raquel Lyra repudiou publicamente o material e, em vídeo divulgado nas redes sociais, afirmou que a utilização da morte do marido em uma disputa eleitoral era uma atitude cruel e pediu respeito à sua família e à memória de Fernando Lucena.

O episódio dos panfletos acontece durante a escalada de acusações entre as campanhas de João Campos e Raquel Lyra sobre a existência de estruturas digitais destinadas a atacar adversários políticos.

