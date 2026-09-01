Mendonça diz que "novos elementos trazidos pela PF" devem ser analisados pelo plenário
Magistrado ressaltou que a deliberação deverá ser tomada em sessão presencial, "de forma pública e transparente", em data a ser definida pelo presidente do Supremo, Edson Fachin
Publicado: 01/09/2026 às 16:02
Mendonça retirou o sigilo do processo que trata dos diálogos entre Vorcaro e Moraes (Gustavo Moreno/SCO/STF)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça afirmou, em decisão proferida nesta terça-feira (1º) que os novos elementos trazidos pela Polícia Federal (PF) na investigação sobre o Banco Master devem ser analisados pelo plenário da Corte.
"Diante do teor das informações apresentadas pela autoridade policial, independentemente de qual venha a ser a manifestação exarada pela douta Procuradoria-Geral da República, o caminho inevitável dos presentes autos leva ao Plenário deste Supremo Tribunal Federal, instância soberana para analisar, de modo técnico e estritamente jurídico, os novos elementos trazidos pela autoridade policial", afirmou.
Mendonça ressaltou que a deliberação deverá ser tomada em sessão presencial, "de forma pública e transparente", em data a ser definida pelo presidente do Supremo, Edson Fachin.
Na decisão, Mendonça retirou o sigilo do processo que trata dos diálogos entre o ex-dono do Master, Daniel Vorcaro, e o ministro do STF Alexandre de Moraes.
Após a PF apresentar relatório sobre as conversas, Mendonça pediu parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR).
A partir do parecer, Mendonça deve decidir se abre ou não uma investigação formal contra o ministro.
- "Renúncia" e "prisão": Flávio, Zema e Cury se manifestam sobre relação de Moraes com Vorcaro
- Vorcaro para Moraes: "Acha que segunda já tenho que estar fora?"
- Moraes aparece como editor de contrato de R$ 131 milhões com Vorcaro
- Mensagens indicam que Vorcaro pediu a Moraes freio em investigação
- Mendonça pretende pedir investigação contra Moraes no STF