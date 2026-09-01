Mendonça pretende pedir investigação contra Moraes no STF

Ministro pediu esclarecimentos à PGR sobre novas revelações envolvendo Moraes e Vorcaro. Avanço da iniciativa dependerá da manifestação de Gonet

A reunião ocorre em um momento de atenção redobrada do Planalto em relação aos inquéritos conduzidos por André Mendonça (Luiz Silveira/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça pretende pedir a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, segundo fontes ouvidas pelo Correio. A iniciativa ocorre após novas revelações envolvendo Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, consideradas graves pelo magistrado.

Mendonça já pediu esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República (PGR), e a decisão de avançar com a investigação dependerá da manifestação do órgão. O ministro também pretende conversar com o presidente do Supremo, Edson Fachin, sobre o caso. A articulação com os demais integrantes da Corte deve ocorrer posteriormente, caso a iniciativa avance.

Entre os fatos que despertaram a preocupação do ministro estão relatos de que Moraes teria procurado o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para pedir proteção a Vorcaro.



Outro ponto considerado relevante é a informação de que Moraes teria manuseado o contrato de R$ 129 milhões firmado entre o escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, e o banqueiro.



Por se tratar de uma investigação envolvendo um ministro do STF, a abertura de uma apuração pela própria Corte depende de autorização do plenário. Ainda não está definido se o ministro Dias Toffoli participaria de uma eventual votação. A dúvida decorre de informações que também apontariam para uma relação entre Toffoli e Vorcaro, o que poderia suscitar discussão sobre eventual impedimento ou suspeição.

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