Fachin diz "ser natural que decisões do STF com repercussão social sejam debatidas e contestadas"

O ministro disse ainda que a Corte tem "desafios a superar" e que a função exige "humildade"

Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) (CARLOS ALVES MOURA)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, classificou como "natural" que as decisões da Corte sejam debatidas e contestadas pela opinião pública. Na abertura dos trabalhos da Corte no segundo semestre, nesta segunda-feira (3) Fachin disse que a força da Corte "não reside na ausência de crítica, mas na capacidade de conviver com ela sem perder a serenidade".

"Um Tribunal constitucional que decide sobre temas de grande repercussão social há de aceitar, como natural, que suas decisões sejam debatidas, analisadas e, por vezes, contestadas pela opinião pública. Essa tensão, quando exercida dentro dos limites republicanos, não fragiliza a instituição. Fortalece a democracia", declarou.

Fachin ainda voltou a dizer que a Corte tem "desafios a superar" e que a função exige "humildade". "A duração dos processos, a clareza na comunicação de nossas decisões, o diálogo permanente com a sociedade e com os demais Poderes são tarefas que não se esgotam nunca, e que continuarão a orientar nossos esforços neste segundo semestre", afirmou.