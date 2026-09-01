"Renúncia" e "prisão": Flávio, Zema e Cury se manifestam sobre relação de Moraes com Vorcaro

Os demais presidenciáveis ainda não se manifestaram publicamente sobre o caso

Candidatos do PL, Novo e Avante se manifestaram após revelação de mensagens entre Vorcaro e Moraes ( Nelson Jr./SCO/STF)

As novas informações sobre a relação entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o banqueiro Daniel Vorcaro passaram a repercutir entre os candidatos à Presidência da República nesta terça-feira (1º). Até o momento, Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) se posicionaram publicamente sobre o episódio. Os demais presidenciáveis ainda não se manifestaram.

Flávio Bolsonaro afirmou que Moraes deveria deixar o STF em razão de sua relação profissional anterior com Vorcaro. A declaração ocorreu após a revista Piauí revelar um novo pagamento de US$ 1,6 milhão feito pelo banqueiro ao fundo Havengate Development, responsável por administrar recursos utilizados na produção de um filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"O Alexandre de Moraes tinha de renunciar ao Supremo Tribunal Federal. Não tem melhor condição dele continuar sendo ministro do Supremo", afirmou Flávio a jornalistas, ao chegar ao Senado, onde presidiria uma sessão da Comissão de Segurança Pública.

Questionado sobre o novo repasse, o senador disse que não acompanha diretamente a movimentação financeira relacionada à produção do longa-metragem e atribuiu à produtora a responsabilidade por prestar esclarecimentos. Segundo a publicação, a transferência teria ocorrido em setembro de 2025, oito dias depois de Flávio cobrar Vorcaro por parcelas que estavam atrasadas. O dado também contrasta com uma declaração anterior do senador, segundo a qual o último pagamento do banqueiro ao filme havia sido realizado em maio daquele ano.

Zema pede prisão de Moraes

Também nesta terça-feira, Romeu Zema reagiu às informações divulgadas sobre a atuação de Moraes em um contrato de R$ 131 milhões firmado entre o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro, e o Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Em uma publicação em seu perfil no X, Zema afirmou: "Esse projetinho de ditador nunca me enganou. A PF acaba de demonstrar que o Min. Alexandre de Moraes editou o contrato do escritório da esposa com o Master, às 23h04, no mesmo sistema que ele usa pra despachar processo. E tem mais: Moraes teria pedido proteção pro Vorcaro diretamente ao PGR e ao diretor da PF".

O presidenciável mencionou que ainda como governador de Minas protocolou, em março deste ano, um pedido de impeachment contra Moraes e finalizou: "Impeachment é pouco. Ele merece é cadeia. Chega de intocável enriquecendo às custas do povo. Prisão pra ele e que devolva todo o dinheiro".

Cury defende mudança no STF

O candidato à Presidência pelo Avante, Augusto Cury, voltou a defender o fim da vitaliciedade para os cargos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Temos de romper com isso. Eu tenho o respeito de vários ministros do Supremo, mas sou o único que fala isso", afirmou a jornalistas durante visita à Expointer, feira agropecuária realizada em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Ele defende duração de oito anos para que o ministro do STF exerça a função.

Até a publicação desta matéria, os demais candidatos à Presidência não haviam se manifestado publicamente sobre as novas informações envolvendo Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.