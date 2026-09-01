Vorcaro para Moraes: "Acha que segunda já tenho que estar fora?"

Banqueiro Daniel Vorcaro mandou mensagens para o ministro Alexandre de Moraes dois dias antes de ser preso

Mensagem de Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes recuperada pela Polícia Federal (Reprodução)

Dois dias antes de ser preso, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, perguntou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, se precisava deixar o país. O banqueiro ainda pediu ajuda ao ministro para tentar interromper as investigações contra o Master junto ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O sistema de troca de mensagens utilizado por Vorcaro e Moraes dificultou a recuperação do teor da conversa pela Polícia Federal. As falas eram digitadas em aplicativos de mensagens e, em seguida, eram feitos prints da tela que eram enviados como mensagens de visualização única.

Por conta disso, a PF recuperou apenas as mensagens de Vorcaro e não as respostas do ministro. As informações foram antecipadas nesta terça (1º) pelo Estado de S. Paulo.

O que disse Vorcaro a Moraes

“Que loucura, bem na semana que estou resolvendo tudo. Aquele mesmo juiz Ricardo? E o Galípolo tá sabendo? Conseguimos fazer algo? Acha que segunda já tenho que estar fora?”, escreveu Vorcaro em mensagem recuperada do dia 15 de novembro de 2025. O banqueiro se refere ao juiz Ricardo Leite e ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

No dia 16, véspera da prisão, Vorcaro enviou: “Você acha que existe alguma chance disso acontecer amanhã de manhã?”. O banqueiro foi preso na noite do dia 17 no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele tentava sair do país em um jato particular.

Pouco tempo antes de ser preso, Vorcaro ainda perguntou para Moraes: “Conseguiu ter notícia ou bloquear?”

