Em Caruaru, reduto de Raquel Lyra, João Campos faz panfletagem ao lado de Humberto Costa

O candidato do PSB apresentou propostas e pediu votos à população com dança e abraços

Antes de visitar a Feira de Caruaru, o candidato esteve no Assentamento Normandia, do MST (Foto: Edson Holanda/ Divulgação)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) participou de um ato de campanha na Feira Livre de Caruaru, cidade-reduto da rival Raquel Lyra, neste sábado (29). Ele esteve acompanhado de correligionários, integrantes da campanha, lideranças políticas locais, apoiadores e do candidato ao Senado Humberto Costa (PT).

No corpo a corpo, Campos entregou panfletos, cumprimentou comerciantes, abraçou e dançou com as pessoas durante a passagem pelo local. Mais cedo, também no município de Caruaru, ele visitou o Assentamento Normandia, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

Após o ato em Caruaru, o candidato segue para outros compromissos previstos no Agreste neste sábado. A programação inclui uma caminhada em Cumaru, às 15h; o lançamento da candidatura de Kelly Alencar a deputada federal , em Barra de Guabiraba, às 18h; e uma caminhada em Bonito, às 20h.