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Política
ELEIÇÕES 2026

Raquel Lyra comenta ação contra João Campos e diz que eleição não é "vale-tudo"

Governadora e candidata à reeleição esteve em agenda em Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, onde deslizamentos deixaram mais de 48 mortos em 2022

Elaine Guimarães

Publicado: 28/08/2026 às 20:52

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Governadora Raquel Lyra (PSD), em agenda em Jardim Monte Verde, nesta sexta-feira (28)/Foto: Maurício Ferry/DP Foto

Governadora Raquel Lyra (PSD), em agenda em Jardim Monte Verde, nesta sexta-feira (28) (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Candidata à reeleição, a governadora Raquel Lyra (PSD) participou, nesta sexta-feira (28), de uma caminhada em Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, onde já havia inaugurado obras de encostas.

Durante o ato, Raquel comentou a ação para que João Campos (PSB), seu principal adversário, explique na Justiça a acusação de que ela estaria ligada a um suposto “gabinete do ódio”. A judicialização foi feita nesta sexta.

“Os advogados estão cuidando disso", afirmou a governadora. "Para mim, a eleição nunca foi um vale-tudo. Sempre foi sobre aquilo em que acreditamos e o propósito de utilizar a força e o cargo para mudar a vida de gente para melhor. É sobre isso que trabalhamos o tempo inteiro. A cada ataque, responderemos com trabalho, ação e amor.”

Sem declarar apoio a nenhum candidato à presidência e rejeitando rótulos de lulismo ou bolsonarismo, Raquel disse, ainda, que sua campanha não seria sobre “bandeiras partidárias”. “É muito mais sobre apresentar aquilo que fizemos para Pernambuco e o que podemos fazer pela frente”, disse.

“Acreditamos na política que é feita com largueza e generosidade. Vamos continuar com o pé no chão, olhando nos olhos das pessoas, pedindo confiança para continuar governando Pernambuco. É muito menos sobre cor de bandeira partidária”, afirmou Raquel.

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Jardim Monte Verde

A visita em Jardim Monte Verde, que foi palco de uma tragédia causada por queda de barreiras em maio de 2022, acontece cerca de dois meses após a entrega de contenções de encostas no local. Segundo a gestão estadual, foram R$ 92,4 milhões em investimentos em uma área de mais de 47 mil metros quadrados.

As intervenções incluíram estabilização da encosta, drenagem, remoção vegetal, terraplenagem, pavimentação, requalificação urbanística e pintura artística feita por artistas urbanos.

eleições 2026 , Pernambuco , política , Raquel Lyra
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