"Com todo respeito, mas até Alagoas passou Pernambuco", diz João Campos em ato no Recife

Candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB) esteve em agenda na Zona Norte do Recife nesta sexta-feira (28) e discursou sobre o desempenho de Pernambuco entre os estados do Nordeste

Candidato ao governo do estado João Campos (PSB), em agenda na Zona Norte do Recife, nesta sexta-feira (28) (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

Candidato ao Governo de Pernambuco, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) participou, nesta sexta-feira (28), de uma caminhada com apoiadores no bairro da Torre, na Zona Norte da capital pernambucana.

No início do ato, João celebrou a conclusão da semana de campanha, citou os próximos compromissos e trouxe comparações entre planos de governo. O solicialista também comentou sobre o desempenho do estado e a perda de protagonismo no Nordeste.

“Pernambuco foi líder de emprego, Pernambuco foi referência na educação integral, Pernambuco já teve a maior malha de estradas duplicadas do Nordeste brasileiro. E sabe o que aconteceu ano passado? Com todo o respeito, mas até Alagoas passou Pernambuco nesse indicador”, afirmou.

João voltou a falar, ainda, de um suposto “gabinete do ódio” que seria organizado pelo governo de Pernambuco contra adversários políticos. Para ele, os ataques seriam de “incômodo” pela sua gestão à frente da Prefeitura do Recife.

“A gente não vai perder tempo perseguindo adversário, não vai perder tempo montando um gabinete do ódio com dinheiro público, porque isso é crime”, disse.

“A gente criou aquilo que o povo precisa. E aí, acharam uma forma de tentar atacar o povo utilizando dinheiro público para atacar adversário”, afirmou. “Mas nada como o tempo de Deus, e as máscaras estão caindo uma por uma. E o povo sabe da verdade e sabe de que lado a boa política está.”

Com agenda do sábado (29) marcada no Agreste, João disse que pretende ouvir as pessoas do interior. ““Eu chego aqui muito animado, porque estamos fazendo uma campanha limpa, olho no olho. Ninguém apresentou mais proposta do que a gente, o maior plano de governo, porque temos história e compromisso com o futuro de Pernambuco.”

