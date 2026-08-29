Em caminhada com Raquel, Mendonça demonstra confiança: "Serei o senador mais votado das eleições"

A manifestação de apoio a Raquel também ganhou uma espécie de uniforme durante o ato. Mendonça e outros participantes apareceram vestindo camisas roxas com a inscrição "Raquel Lyra Futebol Clube"

"Eu tô aí, sigo ao lado da governadora Raquel, de onde eu nunca me afastei ou com quem eu sempre estive desde o primeiro dia do seu mandato", afirmou Mendonça Filho (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

O candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) afirmou, neste sábado (29), durante ato de campanha da governadora candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), no Recife, que pretende ser o senador mais votado de Pernambuco nas eleições de 2026. No ato na Comunidade do Bode, zona sul do Recife, Mendonça declarou que permanece apoiando a reeleição de Raquel e fez uma aposta sobre a disputa pelas duas vagas ao Senado.

“Eu serei o senador mais votado nessas eleições de 2026. A primeira vaga é minha, a segunda vocês escolhem, vocês decidem”, afirmou.

Mendonça também destacou a recepção que, segundo ele, tem recebido durante as atividades de campanha no Estado. O candidato disse estar “super feliz” com as manifestações de apoio à sua candidatura e afirmou que pretende continuar ao lado de Raquel na disputa pelo Governo de Pernambuco.

“Eu tô aí, sigo ao lado da governadora Raquel, de onde eu nunca me afastei ou com quem eu sempre estive desde o primeiro dia do seu mandato”, afirmou. Na sequência, reforçou o apoio à tentativa de reeleição da governadora. “Vou tá aí lutando para fazer ela governadora mais uma vez em Pernambuco, reeleita, portanto”, disse.

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“Raquel Lyra Futebol Clube”: camisa vira símbolo de apoio à governadora

A manifestação de apoio a Raquel também ganhou uma espécie de uniforme durante o ato. Mendonça e outros participantes apareceram vestindo camisas roxas com a inscrição “Raquel Lyra Futebol Clube”, em uma referência ao nome da governadora.

A comerciante Valeska Alves de Oliveira Muniz, uma das responsáveis pela venda das peças, contou que a comercialização começou há cerca de 15 dias, depois que pessoas que viram as primeiras camisas passaram a pedir para comprá-las.

Segundo ela, a ideia surgiu inicialmente de forma despretensiosa. “Surgiu a ideia de quando eu encomendei umas camisas e o pessoal na rua pedindo para comprar. Acabou que a gente, tipo, na brincadeira vendeu uma camisa e daí todo mundo veio em cima querendo comprar”, relatou.

As peças são vendidas por valores entre R$ 60 e R$ 80, de acordo com o modelo. Há opções com diferentes tipos de gola, além de versões lisas e estampadas.

Valeska afirmou que ela e outro vendedor são os responsáveis pela comercialização e que, apesar do pouco tempo de atividade, a procura tem sido alta. “A camisa tá vendendo que nem água”, disse.